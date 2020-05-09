Эрдоган поздравил Путина

Президент Турции Тайип Эрдоган направил своему российскому коллеге Владимиру Путину послание с поздравлением с 75-летием победы в Великой отечественной войне, сообщает РИА Новости.

«От всей души поздравляю вас с 75-летием Победы. Этот юбилей олицетворяет окончание Второй мировой войны, которая принесла огромное горе всему человечеству и унесла миллионы жизней советских граждан. Этот юбилей напоминает нам, насколько ценен мир во всем мире», — говорится в послании Эрдогана.

Он также отметил важность совместных усилий двух стран для установления мира и защиты стабильности в регионе и выразил правительству и народу России солидарность в их борьбе с коронавирусом.

| 2020-05-09T22:01:28+00:00 9 мая 2020, 22:41|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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