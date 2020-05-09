Эрдоган поздравил Путина

Президент Турции Тайип Эрдоган направил своему российскому коллеге Владимиру Путину послание с поздравлением с 75-летием победы в Великой отечественной войне, сообщает РИА Новости.

«От всей души поздравляю вас с 75-летием Победы. Этот юбилей олицетворяет окончание Второй мировой войны, которая принесла огромное горе всему человечеству и унесла миллионы жизней советских граждан. Этот юбилей напоминает нам, насколько ценен мир во всем мире», — говорится в послании Эрдогана.

Он также отметил важность совместных усилий двух стран для установления мира и защиты стабильности в регионе и выразил правительству и народу России солидарность в их борьбе с коронавирусом.