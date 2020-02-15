Эрдоган потребовал отвода армии Асада из Идлиба

Турция требует немедленного отхода армии Асада от турецких наблюдательных пунктов в Идлибе, Анкара не будет ждать конца февраля, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в субботу, передает телеканал NTV.

Эрдоган заявил ранее, что призвал своего российского коллегу Владимира Путина оказать давление на президента Сирии Башара Асада, чтобы сирийская армия прекратила наступление в провинции Идлиб и отошла до конца февраля от турецких наблюдательных пунктов, пригрозив в противном случае военным ответом.

«Пока силы режима не уйдут за границы зоны деэскалации в Идлибе, определенные в сочинском соглашении, проблема не решится. Если они не уйдут, то мы сделаем эту работу, не дожидаясь окончания февраля», — сказал Эрдоган, выступая в Стамбуле.

| 2020-02-15T22:38:02+00:00 15 февраля 2020, 23:05|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss