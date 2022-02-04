Визит президента Турции в Украину играет важную роль в геополитической архитектуре региона. На фоне украино-российского кризиса данный визит имел особое место. Причем в рамках этого визита стороны подписали ряд важных документов, которые укрепят двусторонние отношения между Киевом и Анкарой.

«Наверное, самым важным из соглашений было то, что на территории Украины будет построен завод по производству беспилотников Bayraktar», — сказал # украинский эксперт Илья Куса, комментируя итоги визита турецкого лидера.

По его словам, соглашение по производству беспилотников — это огромный плюс для двух стран, так как Турция получает возможность расширить производство этих беспилотников и, соответственно, расширить рынки для из сбыта.

«Поскольку это большая реклама их оружия и позволяет им получать доступ на рынки центральной и Восточной Европы. Украина получает возможность стимулировать наш отечественный ВПК, что сейчас очень актуально и нужно. Это уникальный случай развивать совместное предприятие с иностранным партнером, да и еще с передачей технологий. Такое можно увидеть очень редко», — подчеркнул эксперт.

Однако среди соглашений было и соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией, которое вызывает ряд вопросов у украинских предпринимателей.

«На этот счет в Украине мнения очень разные, я считаю, что это соглашение будет в стратегической перспективе работать больше пользу турецкого бизнеса, поскольку экономики двух стран очень разные. Экономика Турции более многогранна и развита, чем украинская. Экспорт Украины – это в основном сырье, в то время как экспорт Турции – это высокотехнологическая готовая продукция», — сказал аналитик.

Куса добавил, что с такими неравными экономиками такая зона свободной торговли будет работать в пользу более сложной экономики, то есть Турции.

«Сейчас украинские предприниматели очень встревожены таким соглашением и они ждут дополнительных комментариев от правительства по поводу этого соглашения», — добавил он.

Но центральной темой переговоров была посредническая роль Турции в украино-российском конфликте. Тут Турция и ее лидер пытаются стать модератором между странами, что не входит в планы ряда западных стран.

«Что касается идеи Эрдогана о посредничестве между Украиной и Россией и попытках свести их лидеров на своей территории – это положительный шаг. Я считаю, если будет организована такая встреча, она может способствовать выводу переговоров из тупика, в котором они находятся уже полтора года. Но есть один момент, который Турции не по силам – это достижение прогресса на переговорах», — считает политолог.

По мнению эксперта, проблема российско-украинского конфликта в Донбассе состоит не в нехватке посредников, а в том, что у России и у Украины диаметрально противоположные позиции по данному конфликту.

«Начиная от восприятия конфликта и заканчивая уже тем, как имплементировать соглашение в случае его достижения. Я не вижу, как Турция поможет в этом вопросе. Эрдоган может организовать встречу, но повлиять на позицию сторон он не сможет. Успех переговоров зависит не от того, где эти переговоры состоятся, а от того, договорятся ли Россия с ЕС и США. Этот вопрос важнее, чем посредничество», — резюмировал он.