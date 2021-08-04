Есть подозрение на террор в пожарах, мы «сожжем легкие тем, кто сжигает наши легкие».

Как сообщает АПА, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью турецким телеканалам.

Президент отметил, что в настоящее время продолжаются расследования полиции и спецслужб в связи с подозрениями в терроризме, провокациях в связи с пожарами: “У нас были подозрения по этому вопросу с самого начала. Наши предположения оказались верными. Кроме задержанных подозреваемых есть и арестованные. Также выяснилось, что семьи некоторых арестованных связаны с ПКК.

Такие факты были и в прошлом году во время лесных пожаров в Хатае. Все наши полицейские силы, спецслужбы заняты интенсивным расследованием”.