Турция ставит перед собой все более амбициозные цели. Позиции страны укрепляются во всех направлениях, в том числе в экономической и политической областях.

Об этом, как передает Анадолу, во вторник заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, обращаясь к главам отделений правящей Партии справедливости и развития (ПСР) в провинциях Турции.

Президент акцентировал внимание на успехах Турции в экономической сфере.

Эрдоган привлек внимание к тому факту, что за последние 19 лет в Турции были открыты миллионы новых рабочих мест.

Глава государства констатировал, что резервы Центробанка Турции на данный момент составляют 109 млрд долларов, а в ближайшие дни этот показатель превысит 115 млрд долларов.

«ВВП Турции, снизившийся по ряду причин, в том числе из-за манипуляций на валютных рынках, в кратчайшие сроки превысит 1 трлн долларов», — заверил глава государства.

Он напомнил, что в 2019 году Турции удалось превратить текущий дефицит в профицит. «В ближайшее время мы вновь добьемся подобных результатов», — сказал турецкий лидер.

Глава государства отметил также, что реализация проекта создания производственных мощностей для отечественного электромобиля идет по плану, и выразил надежду на то, что в 2023 году с конвейера сойдет первый серийный турецкий электромобиль.

Президент Эрдоган указал также на достижения оборонного комплекса страны. «Турция стала одним из ведущих мировых производителей и экспортеров оборонной промышленности, в частности это касается производства БПЛА», — констатировал президент.

Турецкий лидер сообщил, что в ближайшие дни посетит пострадавшие от селей районы Черноморского региона, а также побывает в Анталье и Мугле, где имели место лесные пожары.