Энергетический сектор было решено исключить из списка санкций в отношении России по согласованию США с другими государствами.

Заместитель советника американского президента по национальной безопасности Далип Сингх заявил, что США не стремятся санкциями против Российской Федерации спровоцировать перебои в поставках энергоносителей на мировой рынок. Об этом представитель США сообщил на брифинге, пишет РИА «Новости».

«Мы намеренно расширили наши санкции, чтобы оказать серьезное влияние на российскую экономику, в то же время минимизировав ущерб для США и наших союзников и партнеров. Наши санкции не разработаны для того, чтобы нарушить нынешний энергетический поток из России во внешний мир», — разъяснил Сингх.