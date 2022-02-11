По информации Reuters, во время состоявшегося несколько дней назад визита в Москву президент Франции Эмманюэль Макрон отклонил просьбу Кремля сдать ПЦР-тест на коронавирус перед встречей с российским президентом Владимиром Путиным. Поэтому он был вынужден соблюдать значительную дистанцию и во время переговоров и сидел на противоположном от Путина конце четырехметрового стола, сообщило агентство, сославшись на два источника в окружении Макрона.

Знакомые с протоколом о состоянии здоровья французского президента лица заявили агентству, что Макрону было предоставлено две опции — сдать ПЦР-тест и общаться с Путиным на коротком расстоянии или соблюдать более строгое социальное дистанцирование. «Мы очень хорошо знали, что означает отсутствие рукопожатия и этот длинный стол. Но мы не могли допустить, чтобы они получили в распоряжение ДНК нашего президента», — указал один из собеседников.

Второй источник подтвердил отказ Макрона от ПЦР-тестирования в Москве и отметил, что тот сдал аналогичный тест перед вылетом, а также антиген-тест в России в присутствии собственного врача.

Многие комментаторы в СМИ и соцсетях выражали удивление в связи с фотографиями его встречи с Путиным, на которых собеседники сидели на большом расстоянии друг от друга. Некоторые дипломаты и другие наблюдатели увидели в этом дипломатический посыл Кремля.

Между тем 10 февраля, спустя три дня после встречи с Макроном Путин принял президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Они обменялись рукопожатием и вели переговоры, разделенные лишь небольшим кофейным столиком, отмечает далее Reuters.