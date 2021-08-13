Народный артист Азербайджана EMIN бьет все рекорды по творческой активности. Певец еще раз доказывает, что музыка в его жизни занимает главное место. В течении лета певец неустанно выпускает новые клипы, песни, записывает новые дуэты, проводит фестиваль «ЖАРА».

А сегодня – сразу две новые премьеры.

Как сообщает #, EMIN презентовал новый альбом LOVE IS и клип на песню «Таял», которая занимает первую позицию в альбоме.

Альбом представлен здесь http://lnk.to/eloveis, а оценить новый клип можно по данной ссылке: https://youtu.be/vsxzmEWVEGE- клип

Название LOVE IS выбрано неслучайно: новый проект артиста рассказывает о том, насколько многогранная может быть любовь. В альбом вошли 14 треков, которые отражают всю палитру этого чувства: от любви с первого взгляда в песне «Зачем?» до мучительной разлуки в треке «Отпусти и лети».

В новом клипе на песню «Таял» поклонники видят контрасты внешнего спокойствия и внутренних переживаний, когда точка невозврата в любви уже пройдена.

«Это песня о расставании. О порванном белом платье, что символизирует свадьбу и ее полный провал. Она ассоциируется с упущенным счастьем. Можно сказать, что сюжет клипа «Таял» переплетается с моей личной историей. Большинство песен, которые я выбираю, переплетаются с моими жизненными ситуациями. И, конечно, легче донести песню, когда ты в синхроне с этими эмоциями» — рассказывает EMIN.

Автор музыки и слов песни «Таял» — Константин Ноников. Режиссер и оператор клипа — Евгений Курицын, до этого работавший с EMIN’ом и Алсу над клипом на песню «Разные», которая также вошла в альбом LOVE IS.

«С Эмином важно попасть в настроение друг — друга: чтобы настроение песни совпало с персонажем и образом артиста. Нужно скорее подсмотреть, какой сам EMIN, и потом с этим работать. Мы ищем эту тонкую грань, стараемся, чтобы совпало с его личным» — делится режиссер своими впечатлениями от работы с народным артистом Азербайджана.

Наряду с песней «Таял» в новый альбом вошло несколько неожиданных коллабораций — Глюк’оza, Алсу и Дон Полиграф (Серега) – все композиции абсолютно разные, как и артисты. Работа над альбомом длилась 2,5 года, и все песни очень тщательно отбирались самим артистом.

«Альбомом я очень доволен, потому что, во-первых, создание этого альбома пришлось на период пандемии: было много времени для того, чтобы выбирать песни, прослушивать их тщательно — какие-то мы записали, но не выпустили в итоге. В этом альбоме мы собрали лучшее из того, что было сделано за два с половиной года. Я считаю, что он получился очень свежим по своему звучанию. Можно сказать, что в нем можно услышать обновленного EMIN’а — что мне нравится, потому что эксперименты — это всегда круто. Я уже спел много песен, все они разные, но в этой достаточно современной стилистике попробовал себя впервые и очень доволен результатом» — комментирует EMIN свой новый проект.

8 из 13 песен, вошедших в альбом LOVE IS написаны и спродюсированы Константином Нониковым. Он — продюсер и звукорежиссер, который уже более 12 лет работает с EMIN’ом и впервые написал именно тексты и музыку для этого альбома. Также над песнями для нового альбома EMIN’а работали Александр Лев Коновалов, Сергей Пархоменко, Александр Жвакин (Loc-Dog), Milos Raymond Rosas, Moritz VonKraemer, Fraser Churchill, Дарья Кузнецова, Андрей Залужный, Татьяна Мелентьева и Александр Чемеров.

В обращении к поклонникам EMIN в более откровенной форме описал свои эмоции в связи с выпуском нового альбома.

Так, он написал на своей странице в Instagram:

«Новый альбом, новое видео, новая жизнь. Любовь — это все! 2,5 года экспериментов, творчества, моих личных переживаний, боли, счастья, мыслей, желаний. Все, что можно выразить в музыке — здесь. Отдельно расскажу про каждую песню, авторов, а пока скачивайте и пишите комментарии».

Новинки пришлись поклонникам по душе:

«Одно только название чего стоит», «Нащупала национальные нотки в некоторых композициях, такие красивые и нежные мелизмы. Они придают особый колорит и чувственность музыкальным краскам. Это первое пока, что по свежим следам обнаружила», «Ради премьеры клипа не спала всю ночь», «Как всегда на высшем уровне!», — отзывы были разные, но все исключительно положительные.

Засветился в комментариях и отзыв Константина Ноникова:

«Мы здесь, а значит любовь – есть! Я надеюсь, слушатели оценят и полюбят результат наших долгих творческих поисков. А тебе, Эмин, огромное спасибо за то, что совершил этот прыжок веры вместе со мной», — написал он.