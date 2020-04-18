Елизавета II впервые будет отмечать день рождения без салюта

Королева Великобритании Елизавета II попросила в этом году обойтись без артиллерийского салюта по случаю ее 94-летия, которое будет отмечаться 21 апреля. Как передает ТАСС, об этом сообщил в субботу в Twitter редактор телеканала ITV Крис Шип со ссылкой на источники в Букингемском дворце.

По его информации, с такой просьбой впервые за 68 лет нахождения на престоле Елизавета II выступила, так как сочла неуместными подобные торжества в условиях пандемии. «Мы не будем отмечать день рождения Ее Величества каким-то особенным способом в этом году», — приводит Шип слова представителя канцелярии монарха.

Елизавета II традиционно отмечает день рождения дважды. В действительности он приходится на 21 апреля и не сопровождается особыми торжествами. Официально же день рождения (с парадом и общественными гуляниями) обычно отмечается во вторую субботу июня, так как в этот период устанавливается хорошая погода. Как ранее было сообщено, традиционный в этом случае парад также отменен.