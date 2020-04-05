Елизавета II обратилась к британцам

Королева Великобритании Елизавета II в специальном телеобращении призвала своих подданных проявить «свойственные для страны» выдержку и решимость во время эпидемии заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Выдержки из выступления монарха, которое будет показано в записи в воскресенье, в субботу вечером опубликовала на своем сайте газета The Sun.

Издание отмечает, что обращение Ее Величества, которой в этом месяце исполнится 94 года, записывалось при соблюдении всех возможных мер предосторожности. В одном помещении с королевой разрешили быть лишь одетому в защитный костюм оператору. Все остальные участники процесса находились в соседнем зале.

«Надеюсь, что в будущем все смогут гордиться тем, как они ответили на стоящий перед нами вызов, — говорится в тексте речи. — Те же, кто будут жить после нас, смогут сказать, что это поколение британцев не было слабее предшествующих. Что такие качества людей, как выдержка, спокойная жизнеутверждающая решимость и чувство товарищества, все еще свойственны для страны, в которой мы живем». (ТАСС)