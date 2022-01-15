Сейчас начался вывод войск ОДКБ из Казахстана. Миссия ОДКБ оказалась достаточно краткосрочной, однако сам факт ввода говорил о том, что Россия остается главной силой на постсоветском пространстве, которая иногда будет заниматься и внутренними делами той или иной страны.

Президент Казахстана Жомарт-Касым Токаев заявляет о том, что через 10 дней войск ОДКБ не будет в стране, однако выйдут ли все войска, остается вопросом. По словам российского эксперта Дмитрия Бабича, он не удивится, если все войска ОДКБ выйдут в течение 10 дней, как и говорит президент Казахстана.

«Как человек, который много раз говорил с российскими высокопоставленными чиновниками, могу сказать, что они не настроены на территориальную экспансию Казахстана. Крым в этом плане стал исключением, потому что там была реальная военная опасность и возможность сооружения баз НАТО. Это убийственная вещь с точки зрения безопасности для России», — говорит в беседе с # эксперт.

С другой стороны, по его словам, Крым нужен был для повышения популярности Путина и, вообще, чтобы сохранить элиту, которая сейчас у власти.

«Обратим внимание, в Крыму не работает Сбербанк, не работают мобильные компании, за восемь лет нет мобильных компаний в Донецке. В последнем случае им доступны только украинские мобильные сети, которые их тоже не обслуживают, в итоге получается, что эта территория никак не интегрирована с Россией даже на таком уровне. Так что, говорить о серьезной территориальной экспансии не имеет смысла», — считает аналитик.

Бабич также добавил, что ввод ОДКБ в Казахстан был направлен на то, чтобы помочь элите Казахстана удержать власть.

«Элита Казахстана может быть не очень пророссийская. Еще бывший президент Нурсултан Назарбаев определил 200 исторических мест по всей территории Казахстана, которые нужно охранять как исторический объект, из них с Россией связан всего лишь один объект – это место, где жил Федор Достоевский в Семипалатинске, который сейчас называется Семи. Все остальные места связаны с восстаниями против России. Поэтому казахская элита достаточно патриотична, в положительном плане не агрессивна и националистична», — подчеркнул он.

Аналитик также добавил, что когда ряд экспертов писали, что «Россия вернулась в Казахстан, что эта страна будет российским доминионом», я им отвечал, что это не так.

«Россия просто была против революции в Казахстане. С другой стороны, в Москве понимают, что в Казахстане работают крупные западные кампании и с ними не нужны проблемы. Более того, само руководство Казахстана долгие годы старалось над тем, чтобы эти кампании инвестировали в казахскую экономику, потерять она их никак не захочет. В конце-концов, экономику Казахстана и бюджет страны пополняют не танки или российские войска, а западные компании и инвестиции. В Москве это тоже прекрасно понимают, потому и сами дорожат западными компаниями, которые работают в стране», — подчеркнул эксперт.

Говоря о провокациях Армении на границе с Азербайджаном, аналитик сказал, что такое поведение Еревана не остается незамеченным в ОДКБ.

«Я знаком с некоторыми чиновниками ОДКБ. Им Армения неинтересна и заниматься ею они не будут, а мелкие гадости армянского руководства будут продолжаться до тех пор, пока не будет демаркация и делимитация границ», — сказал он.