В текущем году азербайджанские экспортеры увеличили свои прибыли от продажи строительных материалов на зарубежных рынках. Как выяснилось, причина в подорожании, накрывшей и местный, и экспортные рынки.

Цены на строительные материалы в Азербайджане, следуя общему тренду, идут вверх. На некоторые цена выросла не столь ощутимо, другие подорожали на десятки процентов. Среди лидеров — стройматериалы из металла и древесины преимущественно импортного происхождения. Хотя в среднем повышение выглядит не столь устрашающе, покупатели уже вполне ощущают новый тренд.

Нынешний всплеск подорожания особенно ощутим на фоне прошлогоднего «застоя», когда экономика из-за пандемии ощутила шок, спрос на многие товары (за редким исключением) упал, что заставило продавцов даже снижать цены. Однако в результате смягчения карантина всего за 7 месяцев этого года рост производства стройматериалов в Азербайджане почти на 47% превысил показатели прошлого года. При этом больше всего, почти двукратно, выросло производство сборных конструкций из бетона, на 72% — строительных блоков и кирпичей из цемента, обработанного мрамора, травертина, алебастра и изделий из них. По всем остальным позициям рост также обозначен двузначной цифрой.

На фоне растущих объемов и цен повышаются и прибыли. Только за семь месяцев этого года Азербайджан экспортировал соль, серу, грунт и камень, штукатурные материалы, известь и цемент на 19,331 млн. долларов, что на 4,869 млн. долларов (33,7%) больше, чем годом ранее. По мнению аналитика недвижимого рынка Рашада Алиева, подорожание основных стройматериалов происходит во всем мире, и связано с очень быстрым восстановлением экономики после кризисного минувшего года, а также роста мировых цен на сырье. Кроме того, существует сезонный рост цен, в связи с активизацией строительных работ весной и летом. Выросли также общие затраты у производителей. Нельзя сбрасывать со счетов и постоянный рост цен на топливо, который наблюдается в Азербайджане с начала года, в связи с чем увеличиваются расходы на транспортировку стройматериалов.

По свидетельству специалиста, констатируемый уровень ценового роста не всегда соответствует реальному подорожанию по отдельным категориям строительной продукции импортного и собственного производства на местном рынке. А все это вкупе естественно способствует росту денежного оборота в сегменте импортно-экспортных операций. Похожая картина наблюдается в других постсоветских странах. Скажем, экспорт белорусских стройматериалов в первом полугодии вырос почти на 20%, сильно дорожает экспорт российской металло- и пилопродукции в том числе из-за вступившей в силу с начала августа временной экспортной пошлины на металлы. В довесок с июля в России действуют новые пошлины на экспорт лесоматериалов, заметил глава MBA Ltd Нусрет Ибрагимов.

Эксперты полагаю, что стабилизация производства может исправить перекос на рынке, и цены стабилизируются. Однако одним лишь преодолением «синдрома отложенного спроса» путем растущего производства в нашей отдельно взятой стране ситуацию вряд ли возможно выправить.

Подорожание основных групп стройматериалов обусловлено рядом факторов, ключевыми из которых является дефицит сырья и рост логистических затрат в мире на фоне пандемии коронавируса, отмечают специалисты.