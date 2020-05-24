Экс-спикер парламента Кыргызстана умер от COVID-19

Бывший спикер парламента Кыргызстана Мукар Чолпонбаев умер от коронавируса.

Об этом сообщили РИА Новости в республиканском штабе по борьбе с COVID-19.

«Сегодня, 24 мая 2020 года, в Республиканской клинической инфекционной больнице на 70-м году жизни скончался от коронавирусной инфекции экс-спикер Жогорку Кенеша (парламента — ред.), общественный деятель Мукар Чолпонбаев», — заявил представитель штаба.

По его словам, Чолпонбаев поступил в больницу 5 мая, 12 мая был переведен в реанимацию. На фоне коронавируса у экс-спикера возникли ряд осложнений, таких как двусторонняя пневмония и дыхательная недостаточность. Также у него имелись сопутствующие заболевания сердца, почек и сосудов.

Напомним, что Чолпонбаев занимал пост министра юстиции республики, был депутатом парламента страны. С 1995 по 1996 год возглавлял законодательное собрание республики.