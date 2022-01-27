Бывший постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что президент Соединенных Штатов Джо Байден и вице-президент страны Камала Харрис должны уйти в отставку. Соответствующее заявление она сделала в беседе с телеканалом Fox News.

«Если бы Байден любил нашу страну, он бы ушел в отставку и взял с собой Камалу, потому что внешнеполитическая ситуация на данный момент более чем опасная», – сказала Хейли.

По ее словам, Глава Белого дома потерпел «неудачу на всех уровнях» во внешней политике, в том числе «разрушил Афганистан» и поставил США в такую «ситуацию» с Россией. Экс-дипломат также выразила мнение, что американский лидер не преуспел и во внутренней политике. (Газета.ру)