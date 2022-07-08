Бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост лидера Консервативной партии.

Как передает ТАСС, об этом Риши Сунак написал в Twitter.

Он отметил, что готов стать следующим лидером Консервативной партии и премьер-министром страны.

Напомним, Риши Сунак — один из первых ушедших в отставку министров из кабинета Бориса Джонсона. В своем заявлении об отставке он отметил, что общественность по праву ожидает правильного, компетентного и серьезного управления правительством.