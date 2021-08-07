Завершился судебный процесс по уголовному делу бывшего главы Исполнительной власти Агстафинского района и его заместителя, задержанных в результате операции, проведенной Службой государственной безопасности.

Как сообщает АПА, на процессе под председательством судьи Мухаммеда Багирова в Гянджинском суде по тяжким преступлениям был зачитан приговор.

Согласно приговору, бывший глава Исполнительной власти Агстафинского района Низамеддин Гулиев приговорен к 9 годам, его заместитель Рамиз Татаров — к 8 годам 6 месяцам лишения свободы. Суд также принял решение о конфискации в пользу государства имущества, приобретенного за средства, полученные преступным путем.

Отметим, что согласно распространенной СГБ информации, возникли обоснованные подозрения в регулярном злоупотреблении главой исполнительной власти Агстафинского района Низамеддином Гулиевым должностными полномочиями. Были установлены обоснованные подозрения в получении с мая 2019 года Низамеддином Гулиевым через заместителя главы исполнительной власти Рамиза Татарова денежных средств под разными предлогами от должностных лиц местных исполнительных органов и других местных государственных органов.

Установлены обоснованные подозрения в получении Низамеддином Гулиевым взятки через своего заместителя Рамиза Татарова от лиц, занимающихся индивидуальной предпринимательской деятельностью.

Кроме того, были установлены обоснованные подозрения в том, что Н.Гулиев вымогал бюджетные средства у руководителей здравоохранительных, образовательных и других структур, присваивал определенную часть государственных средств, а также средств с зарплатных карт малоимущих лиц, привлекаемых к общественным работам.

В ходе осмотра служебных комнат Низамеддина Гулиева и его заместителя Рамиза Татарова были изъяты составленные ими списки полученных от разных людей денежных средств, документы, другие значимые для дела доказательства. Низамеддин Гулиев и другие были задержаны в Службой государственной безопасности в качестве подозреваемых по уголовным делам, начатым соответствующими статьями Уголовного кодекса по фактам злоупотребления должностными полномочиями, получения взятки в крупном размере, присвоения.