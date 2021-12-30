Евросоюз оценил в 290 млрд евро свои претензии к России за «незаконную дискриминацию» европейских товаров, пишет газета «Известия» со ссылкой на текст жалобы ЕС. Отмечается, что именно на такую сумму Россия якобы дискриминировала европейские товары политикой импортозамещения.

Евросоюз обратился во Всемирную торговую организацию (ВТО), обвиняя Россию в недопуске ее компаний на рынок госзакупок из-за искусственно введенных ценовых ограничений.

ЕК также возмутился тем, что европейцев не допускают на рынок объемом в 290 млрд евро, утверждая, что при проведении тендеров российские государственные компании делают предложение, которое от 15% до 30% ниже обычной средней цены, в результате чего иностранные компании оказываются в заведомо проигрышном положении. При этом позже российским компаниям на деле платится полная цена. Кроме того, для закупки продукции машиностроения за рубежом российским компаниям необходимо получить разрешение комиссии по импортозамещению, которое не требуется для закупки машиностроительной продукции, произведенной в России.

Уточняется, что претензии Евросоюза связаны с тремя предпринятыми Россией мерами: с «дискриминационной оценкой заявок на госзакупки», требованиями получения предварительных разрешений и национальными квотами при государственных закупках.

По мнению руководителя Центра политэкономических исследований Института нового общества Василия Колташова, рассмотрение дела, скорее всего, увязнет в нюансах бюрократических процедур.

ВТО перестает играть существенную роль и, по сути, сходит с исторической сцены, комментирует ситуацию экономист:

«Россия вступила в ВТО для того, чтобы поощрять прежде всего свой сырьевой экспорт. Этот шаг вызвал в 2012 году немало критики, кстати, абсолютно справедливой и не теряющей актуальности. Смысла оставаться в ВТО, особенно после войны санкций, развернувшейся против страны в 2014 – 2016 годы, у России нет. Новый иск с огромной претензией в 290 млрд евро, который направлен Евросоюзом против российских контрсанкций, провоцирует дальнейшее расхождение России с этой международной организацией. Но тут ожидаемый результат – это не удовлетворение иска, а, скорее, его утопление в процедурах по примеру прочих исков в ВТО».

Россия также направляла иск, правда, не столь существенной суммы по поводу европейских санкций, которые тоже нарушают принципы свободной торговли, сказал собеседник:

«Но в настоящей обстановке, когда ВТО, по сути, переживает распад, едва ли Россия оттуда выйдет. Скорее, под влиянием этих споров будет продолжаться процесс внутреннего распада ВТО, который делает выход не очень-то выгодным. Россия постарается пока использовать эту площадку и отстаивать там собственные интересы. При этом все ее члены, включая Россию, будут игнорировать нормы ВТО, развивая выгодную себе протекционистскую политику».

В этом смысле идеология ВТО, ее принципы мертвы для мировой экономики, уверен Колташов, а потому остается дождаться, когда ВТО сама сойдет с исторической сцены или же будет модифицирована под новые экономические обстоятельства:

«Такой процесс может продолжаться долго, но это не суть важно. В мировой экономике идет борьба центров развития, противостояние лидеров выходит на первый план, и ВТО больше ничего не решает. Даже если суд этой глобальной структуры удовлетворит иски Евросоюза и США, выполнять его решение никто не будет. Это приведет лишь к дискредитации ВТО. Выход из ВТО в России обсуждается, но зачем это нужно? Ведь за это придется платить неустойку, когда можно дождаться, когда она развалится на наших глазах. Такая точка зрения, полагаю, господствует».

В конце декабря Соединенные Штаты тоже пожаловались на Россию в ВТО. Причина аналогична – политика импортозамещения, которая, по мнению Вашингтона, нарушает честную конкуренцию на рынке. В ответ на это официальный представитель российского МИД Мария Захарова указала, что импортозамещение является ответной реакцией на односторонние санкции против России.