Участники экологического движения Just Stop Oil сорвали проведение финального матча чемпионата Англии по регби, пишет газета Daily Mail.

В публикации говорится, что финальный матч проходил между клубами «Сарацины» и «Сейл Шаркс» на стадионе «Туикенем» в окрестностях Лондона. В ходе игры, в середине первого тайма, два активиста выбежали на поле и распылили оранжевый порошок, который уже применялся ими на других акциях.

Нарушителей вывели с поля сотрудники безопасности, матч продолжился. Активисты пытаются добиться прекращения выдачи новых лицензий на добычу полезных ископаемых в Великобритании.