После встречи президента России Владимира Путина с канцлером Германии Олафом Шольцем, ситуация вокруг Украины частично стабилизировалась. Россия начала отвод своей тяжелой техники из Крыма и ряда приграничных с Украиной территорий. Даже несмотря на то, что в Донбассе произошла перестрелка, очевидно то, что взят курс на деэскалацию конфликта.

Однако ряд российских экспертов считают, что Россия победила в этой схватке и добилась прямых переговоров с Западом на те темы, которые хочет. О том, насколько сохраняется вероятность конфликта, рассказал в интервью # украинский политолог Алексей Блюминов.

— Ситуация вокруг Украины стабилизировалась или еще можно ожидать деэскалации?

— Сейчас Зеленский выдержал давление и не поддался на медийную истерию. Не ввел ни военного положения, ни мобилизации, не начал никуда эвакуировать правительство и тд. Наоборот, украинская власть понемногу гасит волны ненужной паники, которые едва не привели на выходных к международному запрету полетов над Украиной. Но я не вижу признаков стабилизации. Признаков деэскалации, впрочем, тоже. Ситуация, скорее, повисла в воздухе. Как мы видим по недавнему визиту немецкого канцлера Шольца в Москву, по часовым переговорам Байдена и Путина, какие-то закулисные торги еще идут и точка в них видимо не поставлена. В связи с этим повис и вопрос о признании Россией сепаратистских образований на Донбассе.

Дума отправила этот документ Путину, оставив за ним решающее слово и пространство для маневра в зависимости от результатов переговоров с Западом. Если эти результаты устроят Кремль, вопрос о признании сепаратистов положат под сукно, а если переговоры снова провалятся, будут и дальше использовать этот рычаг давления и аргумент в торгах. Точно так же, как и медийное нагнетание истерии западными СМИ о мнимом российском вторжении. Всем мыслящим людям понятно, что именно СЕЙЧАС и в ТЕКУЩИХ УСЛОВИЯХ России незачем вторгаться в Украину — текущие цели Кремля вполне достижимы политическими методами. И пока политические аргументы не исчерпаны, пушки будут молчать.

Понятно, что Западу выгодно подтолкнуть Россию к фальстарту, чтобы иметь возможность обвинить ее в выходе из «Минска». Однако в Москве сидят кто угодно, но не идиоты — они наоборот, толкают Киев к тому же самому. Чтобы — или навязать Киеву «Минск-3» — на более невыгодных Украине условиях, или попытаться обнулить европейские санкции, которые подвязаны на участии Украины в минском процессе.

Я думаю, после окончания Олимпиады в Пекине и ожидаемого затем некоего программного выступления Си Цзиньпина о новой роли КНР в мире, стоит ожидать временного затухания интереса к украинской теме. Внимание мировых СМИ на какое-то время переместится в восточноазиатское пространство. И уже от динамики сближения РФ и Китая будет зависеть, когда и при каких обстоятельствах США снова разыграют украинскую карту. Сама по себе она Вашингтону не интересна. Только в контексте сдерживания Китая и недопущения союза Москвы и Пекина. Если Москва увязнет в Украине по-крупному, ей будет не до помощи КНР в гипотетическом конфликте с США. Роль Украины тут инструментальна. Это украинцам интересна Украина и ее судьба, для Штатов мы лишь инструмент реализации их собственных интересов. Не нужно отождествлять их интересы с нашими.

— Россия считает, что она добилась переговоров. Насколько эти переговоры дадут результаты?

— Честно говоря, я затрудняюсь сказать что-то определенное. Последние 8 лет наблюдений за процессом попыток разруливания украинского кризиса приучили меня не делать скоропалительных опрометчивых выводов. Помните, как Зеленский сначала согласился имплементировать формулу Штайнмайера и все выдохнули: мол, вот оно, лед тронулся и все такое. Но уже через несколько дней процесс пошел в обратном направлении и сегодня об этой формуле в Киеве не вспоминают. Когда мы увидим какие-то реальные шаги в направлении деэскалации, тогда можно будет о чем-то говорить.

— Но можно ли считать, что Россия временно пошла на уступку и война неизбежна?

— Я не вижу ни уступок со стороны Запада, ни уступок со стороны России. В России прошли традиционные зимние маневры, в рамках которых каждый год происходят перемещения войск по стране. То, что на этот раз войска решили погонять вблизи украинской границы — это уже вопрос второй. И политический. Учения все равно бы были. Только не около украинской границы, а, например, на дальнем востоке или еще где. Маневры подошли к концу — и войска отводят в места постоянной дислокации. Будет приказ — и их снова выдвинут из казарм. Причем тут уступки вообще? От войны нельзя быть застрахованным никогда. В конце концов, эффект Гаврилы Принципа никто не отменял. Мало ли что может случиться — любая случайность — и все наши сегодняшние разговоры перестанут иметь смысл.