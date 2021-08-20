Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Соединенное королевство готово в случае необходимости договариваться с движением «Талибан, передает Reuters.

«Я хочу заверить людей, что наши политические и дипломатические усилия по поиску решения для Афганистана через работу с «Талибаном», конечно, если это необходимо, будут продолжены», — заявил Джонсон.

Глава правительства отметил, что за последние шесть дней Великобритания эвакуировала 6115 человек, в числе которых были 399 британцев и членов их семей, 320 сотрудников посольства и 402 гражданина Афганистана.