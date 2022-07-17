В оккупированной Белогоровке в Луганской области, успешную военную операцию провело легендарное спецподразделение KRAKEN Сил специальных операций Украины. Операция прошла несколько дней назад, но о ней сообщили только сейчас.

После огневого налета группа KRAKEN на бронемашинах ворвалась в населенный пункт и вступила в бой с российской армией. Известно о ликвидации около 60 оккупантов, а также 5 единиц военной техники. Предварительно, был разгромлен спецназ 24-й отдельной гвардейской бригады из Новосибирска. Кроме того, бойцы KRAKEN вернулись с двумя пленными российскими военными.

Костяк украинского спецподразделения сформирован из ветеранов легендарного украинского полка «Азов». Это подразделение успешно сдерживает российское наступление на Харьковском направлении.

Украинская армия (ВСУ) уже разгромила более 30 складов армейского, дивизионного и бригадного уровня на Донбассе, в Запорожской, Харьковской и Херсонской областях. Некоторые, как в Чернобаевке по нескольку раз. Уничтожено более нескольких тысяч тонн боеприпасов и другого снаряжения, а также нефтебазы. От украинской артиллерии как ствольной, так и ракетной нет спасения в ближнем тылу противника на расстоянии 70-80, а иногда и 100 км от линии фронта.

Уничтожаются не только склады, но и пункты управления армейского и дивизионного уровня. В результате растут потери среди старших офицеров включая генералов, что разбалтывает систему управления войсками.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в передаче с известным российским правозащитником Марком Фейгиным заметил, что «Мы размягчаем оборону Херсонской области. Мы выносим боевые порядки и систему обеспечения оперативно-тактического уровня, потом дойдет до тактического, а потом что-то случится». Тем самым он намекнул на приближение наступления ВСУ.

Как пишет американская пресса, в Пентагоне весьма впечатлились эффективным использованием ВСУ реактивных систем залпового огня (РСЗО) M142 HIMARS. Принято решение в ближайшее время поставить в Украину дополнительные системы.

Как сказал в интервью британской корпорации ВВС министр обороны Украины Алексей Резников, в страну прибыли РСЗО М270 MLRS (Multiple Launch Rocket System — Реактивная система множественного запуска). Они отличаются от HIMARS тем, что на гусеничном ходу, защищены от поражения осколками и способны в одном залпе выпустить в два раза больше ракет.

Вопрос поставок современного вооружения в Украину является в значительной степени политическим. Здесь в некоторых странах возникают ситуации, которые вызывают у кого-то интерес, а у кого-то опасения.

В Италии и Великобритании в отставку ушли премьер-министры Марио Драги и Борис Джонсон. Пока отставка первого не принята и ведутся переговоры о создании новой коалиции, но в Лондоне запущен процесс избрания лидера Консервативной партии, который заменит Бориса Джонсона на посту премьера.

Сразу отметим, что уход Джонсона вызван чисто внутренними причинами. Слишком многим в партии и ее фракции он не нравился. К тому сам Джонсон допустил ряд ошибок, которые в странах бывшего СССР никто бы и не заметил. Началось со скандала из-за вечеринки в резиденции премьера на Даунинг стрит в разгар эпидемии ковида. В стране был жесточайший карантин, а премьер собирает друзей на party.

В Британии так не принято. Если все, то все независимо от должности и звания. Дальше — больше. Скандалы сыпались как спелые ягоды. И с каждым разом Джонсону было все труднее их гасить.

Второе очень важное обстоятельство. Хотя в Великобритании нет энергетического кризиса в европейском понимании, но цены на газ и электроэнергию все время растут. Естественно, что довольных таким положением нет.

Попытки внутренних неудач компенсировать успехами внешними, в частности, по Украине оказались не очень успешными. В отношении России и Украины в британском обществе сложился консенсус, но Джонсону все равно пришлось уйти.

Как обычно желающих занять важнейший пост в стране нашлось достаточно много. Им предстоит пройти через определенную систему выборов на уровне фракции Консервативной партии в парламенте, а потом за оставшиеся две кандидатуры будут голосовать члены партии.

После двух туров осталось пять кандидатов, но фаворитами считаются трое, набравшие большее число голосов.

Лидером пока является бывший министр финансов Риши Сунак. Он индийского происхождения, хотя практически всю жизнь живет в Великобритании.

Выпускник Оксфордского и Стэндфордского университетов Риши Сунак, прежде чем прийти в политику, работал в инвестиционных фондах. Он женат на дизайнере одежды Акшате Мурти, дочери индийского миллиардера, основателя IT-компании Infosys Нараяны Мурти. Он и его супруга с общим состоянием в £730 млн заняли 222-е место в списке богатейших людей, по версии The Times.

Риши Сунак выступает за повышение налогов. При этом в 2022 году британские СМИ писали, что его супруга, живя в Соединенном Королевстве за счет лазейки в законе не платила налоги, что помогло ей сэкономить до £280 млн. Юридически все легально, но этот факт может сыграть против политического имиджа ее супруга.

На втором месте бывшая глава Министерства обороны и младший министр по торговой политике Пенни Мордонт.

Она резервист Королевского флота в звании младшего лейтенанта. Ее отец бывший десантник назвал дочь Пенелопой в честь крейсера Королевских ВМС. В 2015 году Пенни стала первой женщиной министром обороны и одновременно министром по делам женщин и равенства.

Мордонт пообещала в случае своей победы снизить вдвое НДС на топливо и повысить порог подоходного налога для лиц с базовым и средним доходом, а в сфере борьбы с нелегальной иммиграцией обещает железной рукой бороться с незаконным трафиком через Ла-Манш.

Мордонт прочат неплохие шансы в нынешней избирательной гонке. У нее высокий рейтинг среди депутатов, а также положительная репутация у избирателей.

На третьем месте действующий Министр иностранных дел Лиз Трасс. В России ее считают кандидатом ястребов. В случае победы она обещает заняться конфискацией российской собственности в Великобритании, а ее позиция по Украине хорошо известна. Спикер российского МИД Мария Захарова называет кандидатку «кровожадной и деструктивной особой».

Итоги второго тура показывают, что, сохраняя формальное лидерство, Сунак теряет скорость движения своей кампании. Как сказал политический редактор The Telegraph Кристофер Хоуп, по его данным, ни один из сторонников уже выбывших кандидатов не высказался в его поддержку.

В свою очередь, укрепляют свои позиции Пенни Мордонт (во втором туре она получила на 16 голосов больше, чем в первом) и Лиз Трасс (получила на 14 голосов больше). Кандидатки и их сторонники активно используют тот факт, что не имеют прямого отношения к экономической политике правительства, которая наиболее несимпатична британским избирателям. Как раз министр финансов Сунак принимал активное участие в ее разработке.

Согласно проведенному среди членов партии тори опросе YouGov, Мордонт оказалась кандидатом, который с наибольшей вероятностью победит Риши Сунака, если попадет в финал. В пользу Мордонт высказались 67% рядовых консерваторов, и только 28% поддержали бы бывшего министра финансов.

В то же время многие британские аналитики считают, что Мордонт стала бы сильным кандидатом во главе списка тори на выборах 2024 года, но сейчас, несмотря на относительно высокий рейтинг, у нее вряд ли получится заручиться поддержкой большинства тори, так что ее выдвижение —пробный выход с прицелом на будущее.

Еще до вторжения в Украину Мордонт назвала Россию «угрозой международному порядку и нашей коллективной безопасности». Уже в первые дни войны с Украиной она запустила кампанию по сбору средств в пользу Киева.

Мордонт выступила с резкими комментариями по поводу вынесения в ДНР смертного приговора двум британским бойцам украинского Интернационального легиона и смерти британского волонтера Пола Ури, умершего в плену в той же ДНР.

Как было сказано, в британском обществе сформировалось негативное отношение к политике России и войне развязанной против Украины. Это краеугольный камень политической и военной стратегии и поэтому не зависит от персоналии того, кто будет жить и работать на Даунинг стрит, 10.

Отсюда кислые комментарии российских пропагандистов на отставку Джонсона. Немного позлорадствовали, но быстро поняли, что ничего хорошего от Лондона ждать не приходится.

В противоположность этому в Киеве уверены, что поддержка Великобритании будет только увеличиваться и тем самым приближать победу над агрессором.