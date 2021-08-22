Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию в Афганистане.

Oб этом сообщает канцелярия британского премьера.

«Премьер -министр обсудил с президентом Турции Тайипом Эрдоганом кризис в Афганистане. Они обсудили важность совместной работы международного сообщества в стабилизации ситуации и оказании поддержки афганскому народу в стране и в регион», — говорится в сообщении.

Лидеры двух стран разделяют мнение о том, что любое новое правительство Афганистана должно представлять интересы всех представителей населения Афганистана, а также защищать права женщин и меньшинств, отмечается в сообщении.

Также говорится, что Британия и Турция исходят из того, что о «Талибане» будут «судить не по их словам, а по их действиям».

«Они договорились, что страны должны разделять нагрузку по оказанию помощи и размещению беженцев, отметив, что центральная координирующая роль в этом процессе отводится ООН», — говорится в заявлении.