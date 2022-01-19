Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов ответил на безосновательные утверждения представителя Армении в рамках Форума по сотрудничеству в области безопасности (FSC) ОБСЕ, сообщили в МИД АР.

На заседании Дж.Байрамов выразил благодарность всем представителям, поздравившим председательство Азербайджана в FSC, а также тем, кто поддержал приоритеты нашей страны и выразил желание совместно работать в данном направлении. Кроме того, министр поделился своими мыслями по поводу ряда мнений и предложений.

Наряду с этим, он отверг безосновательные утверждения, озвученные представителем Армении, и проинформировал участников мероприятия о позиции Азербайджана по поводу региональной безопасности, опирающейся на международное право.