Джейхун Байрамов и российский сопредседатель провели переговоры по телефону

По инициативе министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова состоялся телефонный разговор с российским сопредседателем Минской группы ОБСЕ Игорем Поповым.

Об этом сообщили в МИД.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал российского сопредседателя о нарастающей напряженности в регионе, в частности, о намеренном обстреле Арменией гражданских лиц и объектов Азербайджана. Министр подчеркнул, что в результате нацеливания на расположенные на удалении от линии соприкосновения азербайджанские города, в том числе атаки с территории Армении на второй по величине город Гянджу есть человеческие потери и уничтожена инфраструктура.

Российский сопредседатель был проинформирован о том, что в результате обстрела со стороны Армении до сегодняшнего дня погибли 24 азербайджанских гражданских лица, 111 получили ранения. До сведения Игоря Попова было доведено, что осуществляя эти военные провокации, Армения преследует цель терроризировать, угрожать мирному населению и создать панику. Министр подчеркнул, что это является очередным наглядным примером террористической тактики политико-военного руководства Армении.

Игорь Попов выразил серьезную обеспокоенность ростом напряженности в регионе и подчеркнул важность соблюдения режима прекращения огня.

Министр Джейхун Байрамов отметил, что важным условием обеспечения мира в регионе является вывод всех вооруженных сил Армении с оккупированных территорий Азербайджана в соответствии с соответствующими резолюциями Совбеза ООН.