Американский миллиардер, основатель Amazon Джефф Безос инвестировал три миллиарда долларов в стартап Alto Labs, который займется поисками бессмертия.

Как передает The Conservation, проект выглядит весьма солидно — в число его участников входит лауреат Нобелевской премии по медицине Шинья Яманака и Дженнифер Дудна, которая получила Нобелевскую премию за инструмент редактирования генов.

Ученые планируют наладить процесс репрограммирования клеток, то есть их возврата в состояние стволовых.

При этом журналисты сомневаются в том, что ученым удастся раскрыть секрет бессмертия. Однако они уверены, что команда исследователей совершит выдающиеся открытия.