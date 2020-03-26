Джазовый гигант Ману Дибанго мертв, сметен коронавирусом

Саксофонист, который был госпитализирован более недели назад, умер в возрасте 86 лет. Об этом сообщает франкоязычное издание Telerama.



Ману Дибанго, госпитализированный с 18 марта, не сумел одолеть тяжелый недуг — коронавирусную инфекцию:

камерунский саксофонист скончался 24 марта 2020 года в возрасте 86 лет. Родственники объявили о

его смерти на своей странице в Facebook. Известность пришла к нему в 1972 году благодаря одному из первых

африканских международных хитов, Soul Makossa. Он заставил весь мир прислушаться к звукам темного

континента.

В прошлом году он отпраздновал свою 60-летнюю карьеру в Гран-Рексе в Париже, когда рассказал

о своем обучении джазу в 50-х годах в Париже со своим другом Фрэнсисом Беби, а также о своей

встрече с Бобом Марли в Кингстоне, Ямайка в 1978 году, и сотрудничество с Нино Феррером. Мир потерял великого саксофониста.