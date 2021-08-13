Федерация тяжелой атлетики Азербайджана (AAAF) будет полностью реорганизована.

Как сообщили Apasport.az в AAAF, соответствующий приказ подписал президент Федерации Джахангир Аскеров.

В соответствии с приказом, от занимаемых должностей Федерации также отстранены главный тренер Асиф Мамедов и генеральный секретарь Ризван Расулов.

Решение о реорганизации принято в связи недобросовестным исполнением своих служебных обязанностей должностными лицами Федерации. Несмотря на многочисленные поручения руководства по улучшению ситуации, сотрудники продолжали проявлять халатность к своей работе.

Безответственное отношение работников Федерации, а также игнорирование нашими спортсменами антидопинговых правил привели к значительным штрафным санкциям со стороны Международной Федерации тяжелой атлетики.

Только за последний период Международной и Европейской федерациями тяжелой атлетики было зафиксировано шесть случаев использования допинга азербайджанскими тяжелоатлетами.

«Предпринятые шаги и действия не дали результата и не исправили ситуацию. В этой связи мной принято решение о полной реорганизации Федерации тяжелой атлетики Азербайджана. Надеюсь, что эти перемены помогут нам в будущем добиться лучших спортивных результатов», — сообщил Джахангир Аскеров.

По его словам, до конца сентября будут назначены новый главный тренер и новый генеральный секретарь Федерации.