Отступать некуда

Война в Украине идёт полным ходом и пока конца российской интервенции не видно. Украинцы защищают свой дом и им отступать некуда. Некуда отступать и Путину, который затеял всю эту кровавую бойню. Правда, у него на кону совсем другое – сохранение власти и амбиций на роль спасителя России. А потому ждать быстрого перемирия не приходится. Всё-таки в Украине лицом к лицу сошлись две суперсилы современного мира. Ни у кого нет сомнения, что на сегодняшний день Россия – это агрессор, а Украина – жертва агрессии и государственного терроризма в лице России. Но есть некоторые моменты, которые заставляют задуматься.

Санкции, говорите вы?

В первые дни войны Запад как-то настороженно относился к просьбам Украины в оказании помощи и делал это весьма неохотно, но с течением времени понял, что малой кровью и минимальными затратами эту войну не выиграть. Началась более масштабная поставка вооружений, приправленная экономическими санкциями. Но, вопреки радужным предсказаниям, в России голода нет и санкции эти пока никакими реальными результатами не увенчались. Причин несколько, но самая главная кроется не в России, а по другую сторону баррикад, там, откуда эти санкции и исходят.

Дело в том, что Европа не может и не желает играть по-крупному. Да, санкции введены, но поставят ли они на колени путинскую Россию? Ушёл с российского рынка Макдональдс? Ну, теперь будет русский Иван на обед бухать с водкой не бургер, а бутерброд с колбасой и сыром. Перестал вещать MTV? Теперь в Раше будут повально смотреть бредни Соловьёва. Исчезнут с прилавков «Сникерсы»? Ничего, перебьются «Мишкой на севере»… Нет самого главного – отказа от российских энергоносителей. Вот, что будет, если, например, та же Германия не станет покупать нефть и газ у России? Естественно, в отсутствии альтернативы в стране может наступить энергетический коллапс со всеми вытекающими последствиями. Но разве сравнятся эти трудности и лишения с теми, что приходится переживать украинцам за последние 2 месяца? Конечно же, нет. Но ни Германия, ни остальные страны Евросоюза не готовы пожертвовать даже толикой своей обустроенной и комфортной жизни, не говоря уже об открытой военной конфронтации с русскими.

Это – не помощь, это — откуп

И что имеем в результате? А то, что за время войны в Украине Россия удвоила доходы от продажи ископаемых видов топлива странам Евросоюза! Звучит как нонсенс, как бред, но это так. Вроде, если верить клятвенным заверениям западных политиков, в Кремле уже должны были чуть ли не плакать навзрыд, моля ослабшим от голода голосом и взывая к милости Запада трясущимися от немощи руками о пощаде. Но этого нет. Наоборот. Даже при общем снижении объема продаж энергоносителей, рост цен на энергоносители, по данным финского Центра исследований энергии и чистого воздуха CREA, принес Москве около 62 млрд евро. Импорт российских нефти, угля и газа в Евросоюз за два месяца войны составил около 44 млрд евро (https://energyandcleanair.org/financing-putins-war/; https://www.vesty.co.il/main/article/rkozgjws5 ). И что интересно, за весь прошлый год эта сумма составила 140 млрд евро, или примерно 12 млрд в месяц. Несмотря на санкции и экспортные ограничения рост цен с лихвой компенсирует России потери в объемах продаж.

Вот так. А ведь все эти миллиарды впоследствии трансформируются в снаряды и ракеты, которые убивают мирных граждан, калечат детей, разрушают целую страну. Об этом в своём выступлении сказал и президент Украины Володимир Зеленский (хотя, справедливости ради, заметим, что это относится не ко всем видам вооружений, так как комплектующие ко многим из них поставлялись из других стран, а теперь эти поставки заморожены). А потому, позвольте усомниться в искреннем желании Запада восстановить справедливость. Да, есть стремление ослабить Россию, как это не раз признавали сами ведущие политики, и это стремление искренне. Но реальность такова, что Запад хочет въехать в Рай на чужом горбу, а точнее на крови и костях тысяч и тысяч украинцев. Взлелеянные сытой и обеспеченной жизнью европейцы не хотят жертвовать своим комфортом. Как бы горько это не звучало, но они скорее откупаются, нежели помогают. Хотя, наверное, уже это для них – большой шаг вперёд. Ведь если оглянуться назад, Запад должен был дать серьёзный отпор Путину ещё в 2008 году, когда он своими имперскими амбициями вторгся в Грузию. Но адекватного ответа не последовало, и в результате новоявленный фюрер оттяпал огромный кусок территории уже у Украины. И вот только теперь, спустя многие годы, Запад нашёл в себе силы хоть как-то внятно отреагировать на эту наглую вылазку путинской России.

«Слепой» Запад вмиг прозрел

Кстати, раз речь зашла о справедливости и стремлении восстановить её, проведём такую параллель. 1 апреля украинские вооружённые силы освободили оккупированную ранее россиянами Бучу – город в Киевской области. И весь мир узнал о зверствах и бесчинствах агрессоров. Всё чаще в международной риторике стало звучать слово «геноцид», а некоторые страны уже даже признали действия России в Украине геноцидом. Всё верно. Нужно называть всё своими именами. Русские фашисты массово убивали и насиловали мирных жителей именно потому, что те были украинцами. Это – геноцид, и оперативность мирового сообщества, отреагировавшего на такое положение дел, нужно только приветствовать. Но…

Таких «Буч» во время армянской агрессии против Азербайджана было в разы больше. Вспомним лишь о Ходжалы, когда армянскими вандалами были убиты и измучены 613 человек, а 1275 были взяты в заложники. Дело было аж в 1992-м году. Так вот, за 30 лет Ходжалинскую трагедию на самом высоком уровне признали лишь 3 (!) государства – Азербайджан, Пакистан и Судан. На уровне парламентов стран это сделали Мексика, Колумбия, Чехия, Босния и Герцеговина, Перу, Гондурас, Иордания, Джибути. Сюда можно добавить и 22 штата США. И всё. Стоит обратить внимание, что в этом списке – всего две европейские страны.

Неужели мир слеп до такой степени? Неужели во всём мире не ведают о случившемся? Конечно же, все прекрасно всё знают. Но то – Азербайджан, а то – Украина. И не потому, что украинцев так любят. Просто в Украине это зло сотворено врагами Запада – русскими. Были бы автором другие, вряд ли мир так всполошился. Стандарты-то у них меняются стремительно. То у них амнезия на события 30-летней давности, то прекрасно помнят о мнимом «геноциде» армян в Османской империи аж 107-летней давности. А потому, говоря об агрессии России, что безусловно не является предметом каких-либо обсуждений и, бесспорно, не следует всё же выставлять Запад пушистым и непорочным. Во главе всего стоят лишь интересы конкретных государств. А то, что каждый день гибнут сотни невинных граждан – это, как бы кощунственно не звучало, для каких-то государств уже не трагедия, это уже просто статистика…