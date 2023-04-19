В рамках фестиваля главным событием, как и всегда, станет конкурс молодых исполнителей.

В интервью # певец и продюсер Эмин Гасан, который руководит национальным отбором на конкурс в Азербайджане, рассказал, что нашу страну в этом году представит певец Эльвин Новрузов.

Эмин Гасан сообщил, что на сцену он выйдет под псевдонимом ГОРГУД.

Отметим, что Эльвин Новрузов — участник проекта Ses Azerbaijan-2015.

И еще один азербайджанец представит в этом году на «Славянском базаре» республику Беларусь. Это популярный певец, наш соотечественник Самир Ёлчиев.

Председателем жюри конкурса будет народный артист России Дмитрий Маликов.