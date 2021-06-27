Лидеры стран Евросоюза отказались от идеи встречи на высшем уровне с российским руководством, неожиданно предложенной Германией и Францией перед началом саммита Евросоюза в Брюсселе.

«Встречи с Россией на уровне европейских лидеров не будет. Мы видим, как наши отношения с Россией ухудшаются, видим агрессивное поведение России», — сказал по окончании первого дня саммита президент Литвы Гитанас Науседа.

По его словам, говорить о встрече с Владимиром Путиным слишком рано, поскольку каких-либо радикальных перемен в поведении России пока не видно, передает ВВС.

Как заявила в ночь на пятницу канцлер Германии Ангела Меркель, страны не смогли согласиться, что немедленная встреча лидеров необходима.

Меркель добавила, что Евросоюз пока будет искать другие форматы взаимодействия с Россией, и подчеркнула, что сегодняшняя дискуссия лидеров блока была непростой.

Против идеи встречи с Путиным выступили десять европейских лидеров, главным образом представители стран Восточной Европы.

«Лично я хотела бы какого-то более смелого шага, но и это неплохо, и мы продолжим работать», — сказала Меркель.

Тем не менее, европейские руководители высказались за взаимодействие с Москвой по вопросам, представляющим интерес для Евросоюза. Среди них — вопросы здравоохранения, климата и экологии, а также отдельных внешнеполитических вопросов, включая Сирию, Ливию и иранскую ядерную сделку.

Среди прочего лидеры ЕС поручили Еврокомиссии и главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю разработать предложения по поддержке российского гражданского общества.

Также Еврокомиссии было предложено представить варианты ограничительных мер, включая новые экономические санкции, в ответ на возможные дальнейшие недружественные действия России.

«Евросовет подчеркивает необходимость твердого и скоординированного ответа со стороны ЕС и его членов на любые дальнейшие злонамеренные, незаконные и подрывные действия России, в полной мере используя все инструменты, имеющиеся в распоряжении Евросоюза», — говорится в выводах по итогам первого дня саммита в Брюсселе.

То есть, перед самым началом саммита Германия и Франция неожиданно для остальных стран союза и руководства ЕС выступили с инициативой, суть которой предложить Кремлю «пряник» в виде возобновления регулярных саммитов ЕС-Россия и одновременно пригрозить «кнутом» в виде новых санкций.

Эта идея, однако, встретила решительный отпор — прежде всего со стороны соседних с Россией стран ЕС.

Идея восстановить этот канал в форме саммитов пришла в голову канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту Франции Эмманюэлю Макрону после встречи президента США Джо Байдена с Владимиром Путиным в середине июня в Женеве.

«Я считаю, что Евросоюз тоже должен наладить прямой контакт с Россией и российским президентом. Того, что с ним говорит президент США, недостаточно», — сказала канцлер Германии Ангела Меркель, выступая перед саммитом в Бундестаге.

И Меркель, и Макрон, защищая свое предложение о саммитах с Путиным, доказывали, что это будет не соглашательство с политикой России, а просто канал общения.

«ЕС будет требователен, потому что мы не откажемся от наших ценностей», — сказал журналистам президент Макрон, доказывая в то же время, что диалог в форме саммитов нужен для поддержания стабильности в Европе.

«Мы обсудим [на саммите], как мы можем ответить на российские провокации и, может быть, какой мы можем создать переговорный формат», — сказала журналистам перед началом встречи европейских лидеров Ангела Меркель.

Это, однако, не убедило граничащие с Россией страны в восточной части Евросоюза. Они полагают, что возобновление саммитов Москва воспримет как слабость и знак того, что ЕС примирился с ее политикой.

«Кремль понимает политику силы, Кремль не воспринимает добровольные уступки как признак силы. То, в каком виде все это предложено, означает следующее: Россия аннексирует Крым, Россия ведет войну на Донбассе, а Европа пожимает плечами и продолжает говорить о диалоге», — сказал премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.

Резко против саммитов с Путиным выступили и ведущие политики Литвы, Польши и Эстонии, а министр иностранных дел не входящей в ЕС, но тесно сотрудничающей с ним Украины, Дмитрий Кулеба написал, что возобновление саммитов будет «опасным отходом от санкционной политики ЕС». Хорошо, что пока всё закончилось так.

Кстати, Макрон уже пытался устроить «перезагрузку» отношений с Путиным в позапрошлом году и принимал его в своей резиденции. Но перезагрузка не удалась. Казалось бы, это должно было стать уроком и для него, и для многоопытной Меркель. Но почему-то не становится, и вот они уже опять хотят диалога с агрессором. Почему? Это главный вопрос. Неужели они по-прежнему верят в возможность замирения Путина, в то, что он перестанет, наконец, лезть в международные дела и портить жизнь соседям, а займется решением насущных проблем граждан своей страны? Но за 20 лет его нахождения у власти уже должно стать очевидным, что этот человек на такое просто не способен.

По просьбе # ситуацию комментирует политолог, профессор Ханкукского университета иностранных исследований (Корея) Ровшан Ибрагимов:

— На самом деле пожелание основных акторов ЕС – Франции и Германии восстановить канал общения с Россией на высшем уровне, прежде всего, это реакция на последний саммит между США и РФ в Швейцарии. Поскольку на глобальном уровне Евросоюз также желает выступать активным актором международных отношений. Стоит отметить, несмотря на то, что в ряде сфер внутри организации имеются глубинные интеграционные процессы, внешняя политика всё еще не достигла супранационального уровня (супранациональными называют союзы государств, в которых предусматривается передача полномочий и суверенитета от стран наднациональным органам) и формируется на уровне международной организации, то есть, с помощью согласования между всеми членами организации.

В данном случае, надо учитывать то большое количество мелких государств в ЕС, в особенности тех, которые вступили в его состав после 2004 года (это страны Центральной и Восточной Европы). Это бывшие социалистические страны, и они не желают на данный момент формировать диалог с Россией. И как стало ясно, именно их голоса стали решающими в отказе формирования такого рода отношений.

Кроме того, я думаю, что такие крупные государства как Франция и ФРГ все равно будут искать пути для диалога, может и на двустороннем уровне.

Это не значит, что отношения с Россией будут коренным образом меняться, ни в коем случае, просто всегда важно наличие платформы для диалога. Кроме того, у этих стран есть много сфер сотрудничества с РФ. Скажем, для Германии это энергетический сектор, это импорт газа (в скором времени будет завершено строительство Северного потока-2).

Ну и конечно же, все-таки опять возвращаемся к тому, что Евросоюз желает активно действовать на международной арене, и, учитывая шаги США, он также старается не отставать.