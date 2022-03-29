В январе этого года Азербайджан импортировал из-за рубежа 93 704,53 тонн пшеницы на сумму 32,475 млн долларов США (55,208 млн манатов).

Проведенным на основе данных Госкомстата,по сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт пшеницы увеличился в объемном выражении в 4 раза, а в стоимостном — в 5,5 раза.

Отметим, что в отчетном месяце 50,1% пшеницы было импортировано из Казахстана, а 49,9% — из России.

По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года доля России на рынке импорта пшеницы в Азербайджан резко снизилась – на 37,1 процентного пункта.