Армяне вновь впадают в истерику, негодуют, и даже иногда гневаются. Хотя, почему вновь? Это их перманентное состояние души и сознания.

Все действия, решения, события, которые входят в разрез с их узконаправленным мышлением, вызывают у хаев парадоксальную гамму чувств: они пытаются вызвать жалость к их «многострадальной» судьбе, геноциду, который был совершен еще со времен обитания на планете Земля динозавров.

И в то же время, они все время кого-то, где-то, когда-то побеждали. Впрочем, судя по тому, что в настоящее время динозавров нет, вопрос, кто их победил, неуместен.

Но сегодня хотелось бы поговорить о другом. А именно, о неуместной истерики представителей народа, ставшего причиной вымирания древних рептилий.

Сегодня армяне, вне зависимости от географии, боятся правды. Это сродни водобоязни, а в простонародье бешенства. Правда приводит хаев в бешенство настолько, что не в силах противостоять вирусу, они начинают орать благим матом. И это не фигура речи. Они действительно кричат во время проведения всяких акций протеста.

Вот и на днях армянские «крикуны», а именно, представители организация АРФД во Франции «Нор серунд» провели акцию в Париже.

Вы думаете, они протестовали против орд крыс, клопов и прочей нечисти, которые заполонили «город любви»? Или их возмутило то, что в столице Франции текут полноводные реки навоза, которые устроили французские фермеры? Конечно же, нет.

Французские армяне навоза не боятся, они страдают правдобоязнью. Их взор был обращен в иную сторону.

В стране, которая впервые провозгласила романтично-утопичный лозунг «Свобода, равенство и братство», воцарились совсем иные принципы и идеалы. Каждый из трех краеугольных камней европейской демократии потускнел. И даже почернел.

Итак, чего же хотят возмущенные армяне Франции? Они выступают против Рашиды Дати, которая была назначена министром культуры Франции.

Армянские СМИ пишут со ссылкой на заявление организации АРФД во Франции «Нор серунд»: «В этом году культуры, посвященном Армении, особенно в связи с празднованием 100-летия со дня рождения Шарля Азнавура, назначение главного проводника азербайджанской пропаганды министром культуры Франции противоречит здравому смыслу.

11 января мы с изумлением и гневом узнали о назначении госпожи Рашиды Дати министром культуры. Позорное решение, которое было принято после того, как два французских дипломата были отстранены от должности и объявлены персонами нон грата в Азербайджане менее месяца назад».

Так, чем же Рашида Дати «провинилась», что была внесена в «черный список» армянской общины Франции?

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно вернуться на 9 лет назад. Оказывается, в 2015 году Рашида Дати заявила, что «Азербайджан может быть примером для всего мира с точки зрения связей между религиозными и этническими группами».

Вы представляете, какой удар правдой по армянской лжи был нанесен нынешним министром культуры Франции? А такое хаи, где бы они ни были, не прощают.

Вот и доказательство. Спустя 9 лет французские хаи накопали «компромат» против Рашиды Дати.

Но в таком случае возникает резонный вопрос, который, наверняка, обескуражит армянскую общину Франции.

А вопрос прост: президент Франции Эммануэль Макрон, несмотря на свою несуразность, как президент Пятой республики, и даже на многочисленные антиазербайджанские заявления, так и не осмелился поставить подпись под документом, признающим «независимость арцаха». И это, несмотря на многочисленные резолюции сената Франции.

Так почему бы армянам свой «праведный гнев» не излить на него, а не выдумывать небылицы в отношении Рашиды Дати?

И, напоследок. Думается, что у политической элиты Франции хватит ума не идти на поводке армянских провокаторов. Иначе, помимо всего прочего, это будет расценено как проявление расизма в отношении этнической арабки. А официальный Париж за сто лет и так замарался в этой области. Французам это надо?