Додон не исключил, что выдвинет свою кандидатуру на президентских выборах осенью

Президент Молдовы Игорь Додон в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману не исключил, что может вновь принять участие в президентских выборах в республике, намеченных на эту осень.

Додон признал, что три с половиной года его президентства были очень непростыми. «Думаю, одна из основных заслуг, что мы избавились от олигархического режима, — указал он. — Важным результатом стало то, что мы начали проводить взвешенную внешнюю политику. Даже на фоне тех соглашений, что у нас подписаны с Европейским союзом, нам удалось получить статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе».

По его словам, Кишиневу необходима консолидация молдавского общества, внутри которого пока есть разделения, а также «больше результатов по приднестровскому урегулированию». «Считаю, что Молдова будет в целом более сильным государством, если мы решим эту проблему, если мы объединимся, — подчеркнул Додон. — Ради этого стоит еще раз участвовать в президентских выборах и выиграть — для того, чтобы двигаться в этом направлении».

Президент Молдовы также напомнил, что выборы в республике запланированы на период с 23 октября по 23 ноября. «Мы решения [об участии в выборах] пока не приняли официального, еще есть время, — сообщил он. — Сейчас у нас главная задача — справиться с пандемией и разобраться с экономическим кризисом. А уже ближе к выборам будем определяться».