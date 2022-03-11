Армения в ближайшее время может обратиться к сопредседательству МГ ОБСЕ по вопросу инициирования мирных переговоров с Азербайджаном.

Об этом говорится в сообщении МИД Армении.

«Подписанию документа, естественно, должен предшествовать переговорный процесс по этой теме. И так как заявления с двух сторон до сих пор не превратились в переговорный процесс, так как у стран нет богатого опыта прямых переговоров, Армения в ближайшее время, пожалуй, обратится к посредникам (сопредседательству Минской группы ОБСЕ) по вопросу инициирования мирных переговоров», — сказал пресс-секретарь МИД Ваан Унанян.

По его словам, вопрос сейчас находится на этапе разработки.