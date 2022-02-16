В то время как премьер-министр Армении Никол Пашинян, пусть и на словах, говорит о мире с Азербайджаном, министр экономики Ваан Керобян сделал выпад в сторону Баку. Так, представляя проект московского центра оптово-розничной торговли «Бухта Юг», Керобян заявил, что армянские производители смогут продавать товары в Москве на «площадке, которая не подвержена влиянию Азербайджана».

Напомним, что в июле 2020 года на территории России разгорелась «абрикосовая война». На оптовых рынках Москвы, принадлежащих азербайджанским предпринимателям, было запрещено реализовывать фрукты из Армении в знак протеста против военной эскалации в направлении Товузского района Азербайджана.

В связи с этим глава группы компаний «Ташир», российский предприниматель Самвел Карапетян поручил создать на юге Москвы торговую зону с приоритетом для армянских производителей. Теперь же, спустя полтора года, состоялось открытие торгового центра «Бухта Юг».

«Минэкономики приветствует открытие «Бухта Юг», где армянские товары могут продаваться на российском рынке в благоприятных условиях и без политических рисков. Это территория в 267 тысяч кв.м., где возможно продавать продукцию как оптом, так и в розницу», — сказал Керобян.

Казалось бы, с освобождением азербайджанских территорий от армянской оккупации в результате 44-дневной войны и заявлением властей Армении о намерении заключить мир с Азербайджаном, возникшие для армянских производителей летом 2020 года проблемы должны были остаться в прошлом. Более того, реализация армянских товаров в принадлежащих азербайджанцам торговых центрах России могла бы в настоящее время способствовать начавшемуся процессу налаживания конструктивного диалога между Азербайджаном и Арменией. Однако, как видим, армянский министр иного представления об этом. Более того, в то время как Россия в качестве модератора прилагает усилия по налаживанию отношений между Азербайджаном и Арменией, российский предприниматель Самвел Карапетян конкретным делом вбивает клинья в усилия Кремля.

Более того, вышеупомянутый Самвел Карапетян был генеральным спонсором седьмых Всеармянских игр, состоявшихся в Ханкенди в августе 2019 года. Тех самых, на которых Никол Пашинян заявил о том, что «Карабах – это Армения!», что открыто продемонстрировало намерение Еревана торпедировать переговорный процесс по урегулированию карабахского конфликта и привело к военным действиям осенью 2020 года.

Примечательно, что на сайте группы компаний «Ташир» имеется информация о реализованных на азербайджанской территории в годы армянской оккупации проектах в поддержку карабахских сепаратистов. А теперь тот же предприниматель строит торговый центр на территории России для реализации армянских товаров. Нынешнее поведение означает проявление недоверия и продолжение восприятие азербайджанцев в качестве врагов.

Помнится, в дни «абрикосовой войны» в интервью российскому телеканалу РБК Пашинян заявил, что этот инцидент является попыткой дестабилизировать Россию.

«В последних событиях есть очень важный нюанс, и он связан не только с ситуацией в нашем регионе. Это попытка дестабилизировать Россию. Это попытка превратить Россию в поле межнациональных конфликтов», — сказал тогда в интервью армянский премьер.

Но чем тогда являются сказанные в наши дни слова Керобяна о том, что армяне смогут продавать товары в Москве на «площадке, которая не подвержена влиянию Азербайджана»? Разве эти слова не подразумевают, что для армянского чиновника Россия является полем конфликта между азербайджанцами и армянами?