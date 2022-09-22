Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что депутаты, которые соответствуют требованиям частичной мобилизации, объявленной президентом России Владимиром Путиным, должны принять участие «в специальной военной операции» в Украине. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Никакой брони у депутатов нет», — отметил он.

Ранее председатель комитета Государственной думы Андрей Картаполов заявил, что чиновники также могут попасть под частичную мобилизацию при соответствии заявленным критериям. Картаполов отметил, что под критерии попадают отслужившие в армии, а также те, кто имеет боевой опыт и военно-учетную специальность. (gazeta.ru)