Сотрудники российской дипмисии начали покидать Украину.

Об этом заявляет информированный источник РИА Новости, который ссылаясь на заявления украинских граждан, говорит о том, что дипломаты и сотрудники российских консульств начали уезжать из Украины в Россию. «Об этом, в частности, говорят возникшие трудности при записи на прием в консульства и в посольство», — отмечает он.

Как сообщает собеседник агентства, на фоне официально объявленной некоторыми странами эвакуации из Украины это «наводит на мысль о том, что Москва решила пойти тем же путем», напомнив, что глава МИД РФ Сергей Лавров ранее не исключил такого развития событий.

Напомним, в январе этого года Госдепартамент США распорядился начать добровольный отъезд своих дипломатов и их семей из Украины, призвав американцев на время отложить поездки в незалежную. Через некоторое время с таким заявлениям выступили в МИД Великобритании, а также в Австралии и Германии.

Как писал сайт kp.ru, накануне глава Лавров также не исключил эвакуации неосновного состава российского дипломатического персонала из Украины, указав на аналогичные действия некоторых западных стран. Позже в США вновь повторили призыв к американским гражданам немедленно покинуть незалежную (kp.ru)