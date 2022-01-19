17 января 2022 года в социально-реабилитационное учреждение для лиц из уязвимых групп населения Агентства социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты были помещены оставшиеся без присмотра пятеро несовершеннолетних детей из села Чайлы-2 Шамахинского района.

Дети пройдут реабилитационный процесс в специальном отделе по жертвам домашнего насилия с участием профессиональных специалистов агентства. В ходе процесса будут приняты соответствующие меры для их благополучия в соответствии с результатами реабилитации детей.

Как сообщила # глава общественного объединения Союза детей Азербайджана Кямаля Агазаде, она еще в прошлом году отправила в Государственный комитет по делам семьи, женщин и детей письмо, в котором изложила проблему этой семьи с просьбой оказать им помощь. «Я также обратилась в исполнительную власть Шамахинского района. К сожалению, никаких ответов из этих ведомств не поступило. Ведь им можно было еще тогда помочь», — заявила Камаля Агазаде.

Как сообщил нам глава пресс- службы Государственного комитета по делам семьи, женщин и детей Теймур Марданоглу, никакого письма от Камали Агазаде к ним не поступало.

«К нам обращалась другая неправительственная организация по этому вопросу. Мы отправили это обращение в исполнительную власть Шамахинкого района с просьбой помочь этой семье», — сказал Т. Марданоглу.

Как заявил нам ответственный секретарь комиссии по защите прав лиц, не достигших совершеннолетия исполнительной власти Шамахинского района Ясин Фархадов, ему ничего не известно об обращении Госкомитета по делам семьи, женщин и детей относительно оставшиеся без присмотра пятерых несовершеннолетних детей из села Чайлы-2.

«Если бы такое обращение действительно имело место, то я бы об этом обязательно знал», — сказал Фархадов.

Руководитель благотворительной организации — приюта «Умид ери» Нигяр Мансимова считает позором тот факт, что органы власти в течение столь долгого времени не замечали этих детей, живущих в столь бедственном положении. По словам Мансимовой, представители исполнительной власти и муниципалитетов не должны были ожидать обращения от Госкомитета или руководителя Союза детей Азербайджана, а сами должны были принять меры по размещению детей.