День вышиванки и президентский подарок

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Украины Елена Зеленская отправили лидерам разных стран традиционные украинские вышиванки. Символические подарки были сделаны по случаю Всемирного дня вышиванки, говорится в сообщении пресс-службы Офиса президента Украины. «21 мая Украина отмечает День вышиванки — праздник, призванный беречь и чтить давние традиции нашего народа. Вышиванка — самобытный код нашего этноса с зашифрованными в оригинальных орнаментах оберегами и символами. С искренним сердцем хотим поделиться с вами частью украинской истории и автентики», — говорится в письме Владимира и Елены Зеленских.

«Традиционные украинские вышиванки от имени Владимира Зеленского и Елены Зеленской для Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой будут переданы заместителем руководителя Офиса Президента Украины Игорем Жовквой послу Азербайджана в Украине Эльмире Ахундовой», — сообщила # пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель. Пресс-секретарь добавила, что сегодня в Киев прибывает самолет с 23 тоннами груза гуманитарной помощи из Азербайджана. Встречать груз будет господин Жовква.

Подарки, в виде вышиванки, получат президенты и первые леди США, Франции, Канады, Республики Польша, Турции и нескольких других государств.