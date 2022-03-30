Это очень показательная история. Она началась с того, что в эфире федерального российского телеканала РТР в прайм-тайм в вечернем пропагандистском шоу «60 минут» прозвучало предложение применить тактическое ядерное оружие против Азербайджана, ликвидировать нашу нефтяную промышленность. Автором этого шокирующего заявления является депутат Государственной Думы РФ Михаил Делягин. Он является заместителем председателя Комитета Государственной Думы ФС РФ по экономической политике, советником руководителя фракции партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова.

Естественно, что на его угрозы последовала оперативная и жесткая реакция в азербайджанских СМИ и со стороны депутатов Милли Меджлиса. После чего заговорили и ответственные лица в РФ. И вот именно на них я и хотел бы остановится. «Заявление депутата Госдумы Михаила Делягина о необходимости ударов России по нефтяной инфраструктуре Азербайджана не соответствует позиции российских властей. Это заявление никоим образом не соответствует и не может соответствовать официальной линии Российской Федерации. Это скорее заявление, которое лежит в плоскости личных эмоций, которые бьют через край», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Жесткого осуждения Делягина, как видим, не было. Лишь помахивание у его носа пальчиком. Мол, держи себя в руках, Дима. Нечто подобное сказала на сей счет и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.»Заявление заместителя председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаила Делягина про Азербайджан не соответствует позиции Москвы, оно недопустимо», — изрекла она.

Да, и сам Делягин принес извинения. Но в крайне наглой манере. По большому счету, он не раскаялся, а попытался замять дело. При этом, никаких конкретных действий в отношении Делягина не было. Его не лишили депутатского мандата. Промолчала и Генеральная прокуратура России. Хотя, есть УК РФ Статья 205.2. «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма».

Там четко указано, что публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо лишением свободы на срок от двух до пяти лет. Кроме того, те же деяния, совершенные с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет либо лишением свободы на срок от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

Никакого уголовного дела против Делягина в РФ не возбудили. А вот Генпрокуратура Азербайджана провела расследование в связи с заявлением депутата Государственной Думы Российской Федерации Михаила Делягина. «Учитывая наличие в словах Михаила Делягина признаков нарушения статьей 101.2 (открытые призывы через средства массовой информации должностным лицом к ведению агрессивной войны), 214.2.3 (угроза совершения акта терроризма с применением огнестрельного оружия и предметов, используемых в качестве оружия), 283.2.1 и 283.2.2 (разжигание национальной ненависти путем угрозы применения силы с использованием своего служебного положения), 29 марта 2022 года генеральным прокурором Азербайджана против него было возбуждено уголовное дело по вышеуказанным статьям. Проведение предварительного расследования поручено Следственному управлению Генеральной прокуратуры», — указали в Генпрокуратуре Азербайджана.

Также там заявили, что в связи с наличием достаточных доказательств, дающих основание для предъявления обвинений, 29 марта Михаил Делягин был привлечен в качестве обвиняемого по вышеуказанным статьям УК и объявлен в международный розыск по линии Интерпола с избранием в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Очень правильное решение. За сказанное нужно отвечать по всей строгости закона.

Но в Госдуме РФ считают иначе. Там совершенно по-хамски отреагировали на объявление скандального депутата от «Справедливой России – За правду» Михаила Делягина в розыск Азербайджаном. «Это нервное, ошибочное действие. Мы прореагируем на такие заявления, попытаемся сейчас предпринять определенные шаги, чтобы успокоить наших коллег. Думаю, такое отношение к критике у наших азербайджанских партнеров», — заявил РИА Новости первый замглавы комитета по международным делам Алексей Чепа.

«Думаю, надо поспокойней немножко. И Делягину как-то повыдержаннее быть и как-то взвешивать немножко слова. Я понимаю, что сейчас нервная ситуация и было обострение конфликта карабахского, но нам надо выдержаннее быть», — сказал он.

То есть, предложение применить тактическое ядерное оружие против Азербайджана, ликвидировать нашу нефтяную промышленность — это всего лишь «нервная ситуация». И это не просто нежелание осуждать депутата ГД Делягина. По сути, это четкий меседж ему и ему подобным — мы вас ругать не будем, даже если ваши заявления подпадают под статьи УК РФ. И это все, что нам нужно знать о нынешней России.