В Беларуси отрицают участие в войне против Украины, но предоставляют свое воздушное пространство и территорию для нанесения ударов.

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины относительно российского вторжения.

«Самопровозглашенное руководство Республики Беларусь продолжает отрицать участие в войне против Украины, беспрепятственно предоставляя территории для размещения подразделений вооруженных сил Российской Федерации, аэродромную и транспортную сети, а также места для размещения пусковых установок крылатых и баллистических ракет. В то же время, согласно международным правовым актам, как агрессор может рассматриваться «страна, которая предоставляет свое воздушное пространство, свою территорию для нанесения ударов по третьей стране», — отмечают в Генштабе.