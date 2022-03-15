Пандемия, а теперь и война между Россией и Украиной привели к дефициту многих первостепенных продуктов потребительской корзины – подсолнечное масло в их числе.

Складывающаяся продовольственная ситуация показывает, насколько быстро война влияет на мировую торговлю, в особенности сельскохозяйственными продуктами, и грозит ростом издержек для потребителей. Ориентировочные цены на пшеницу, еще одну из основных экспортных поставок Украины, выросли за последнюю неделю на беспрецедентных 40%, растительные масла, такие как соевое и пальмовое, достигли рекордного уровня.

Аналитики уточняют, что мировой продовольственный рынок не был готов к сегодняшним событиям. Во многих странах-импортерах наблюдалось снижение запасов растительных масел в последние месяцы из-за задержки закупок из-за высоких цен и снижения экспортных предложений. Многие страны вынуждены искать замену подсолнечному маслу, учитывая то, что украинские порты в Черном море закрыты. Кроме того, вторжение российских войск в Украину заставило закрыться несколько перерабатывающих заводов в Украине.

Поэтому украинские экспортные цены на подсолнечное масло отсутствуют. В целом эксперты отмечают, что экспортный сектор зерновых и масличных культур в Украине парализован. В ряде стран Евросоюза и в Турции уже наблюдается ажиотаж вокруг подсолнечного масла. В Турции оно вообще почти пропало с полок, в магазинах даже возникают драки среди желающих получить масло — видео в соцсетях выкладывают очевидцы. Основную долю подсолнечного масла Турция импортирует из России и Украины. Сейчас в Азовском море стоят порядка 16 турецких кораблей с грузами, которым не дают пройти из-за военных действий. Отметим, что 55% импортируемого в Турцию растительного масла приходились на Россию, а 15% — на Украину.

Аналогичная ситуация наблюдется в мире. Заменить подсолнечное масло на рапсовое, соевое, пальмовое и кукурузное тоже проблематично – их предложение на мировом рынке ограничено. Индонезия, один из основных производителей пальмового масла, продолжает сокращать экспорт – в этом году поставки пальмового масла из Индонезии сократятся на 11,5%. Снижение предложения также оказывает давление на цены – за текущий год мировые цены на пальмовое масло выросли более чем на 50%.

Дефицит и ценовой рост не минуют и нашу страну. Азербайджан зависит от импортируемого подсолнечного, кукурузного масла и сырья. Скажем, в прошлом году страна завезла 53 362 тонны подсолнечного масла, где 98% приходятся на долю России, остальное ввезли из Турции. При этом главный экспортер – Россия ограничила экспорт на фоне западных санкций для защиты собственной продовольственной безопасности. И на то есть основания. С февраля по март подсолнечное масло в России подорожало на 0,71%. Как следствие, начиная с марта экспортная пошлина в РФ была повышена до 260,1 долларов за тонну (в феврале — 251,4 долларов).

Другой мерой защиты внутреннего рынка стало решение о запрете экспорта зерна и сахара из РФ до 31 августа сего года. Аналитики не исключают таких же мер применительно к экспорту подсолнечного масла. При таком исходе Азербайджану придется искать альтернативные направления импорта. Специалисты рассматривают возможности ввоза из Аргентины, поскольку местный импорт кукурузного масла уже ориентирован на эту страну – за минувший год в страну ввезли до 20 тыс. 526 тонн кукурузного масла и 60% этого объема пришлись на это южноамериканское государство.

В социальных сетях сообщается об ажиотажном спросе на подсолнечное масло в разных странах. В Италии продажа подсолнечного масла ограничена 5 бутылками в одни руки. Заводы ЕС получают из Украины нерафинированное подсолнечное масло, а потом его перерабатывают, продавая в розницу рафинированное в бутылках. ЕС потребляет около 435 000 тонн рафинированного подсолнечного масла в месяц.

Двумя днями ранее в ФРГ и США заговорили о кризисе и голоде. Цены на сырье, зерно резко выросли. Россия и Украина – крупнейшие экспортеры пшеницы в мире, обеспечивая треть мировых поставок. Но война привела к остановке экспорта.

По мнению аналитиков, правительство России может повысить пошлину на экспорт зерна, чтобы компенсировать снижение доходов страны по другим направлениям. Это означает, что зерно будет предлагаться по более высокой цене. Россия также попытается ввести квоты. Даже если эти меры не коснутся дружественного Азербайджана, нарушение производственных циклов из-за санкций может сократить производство, а результат – повышение цен не только на российский, но мировой экспорт зерна.