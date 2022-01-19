США планируют передать Украине как минимум шесть вертолетов, ранее принадлежавших ВВС Афганистана, пишет Defence Blog.

В рамках военной помощи ВСУ должны получить пять машин Mи-17V5s и еще один вертолет модели Ми-8МТВ. Ожидается, что первая партия вертолетов прибудет в Украину уже этой весной.

Кроме того, как пишет издание, всего из Афганистана вывезли более 60 единиц военной воздушной техники. При этом, около двух десятков вертолетов типа Ми-8/17 афганских ВВС в настоящее время находятся за пределами страны и их судьба остается неизвестной. Эксперты предполагают, что эта воздушная техника использовались в качестве транспорта во время бегства афганского правительства и военных. (Газета.ру)