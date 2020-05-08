Датское издание назвало Турцию «дроновой супердержавой» Ближнего Востока

Турция является «супердержавой ближневосточного региона» в плане использования обычных и боевых БПЛА. Такое мнение, как сообщает Анадолу, приводится в статье, опубликованной датским изданием Information.

В публикации, подготовленной турецким корреспондентом газеты Валедом Сафи, приводится обширная информация о производимых Турцией летательных аппаратах данного типа.

Автор отмечает, что Анкара начала проявлять интерес к БПЛА с начала 2000-х годов, однако инициатива Турции не получила позитивной реакции со стороны США, несмотря на союзнические отношения между двумя странами.

В 2006 году Турция договорилась с Израилем о поставке партии дронов. Аппараты были переданы Анкаре спустя пять лет, однако выяснилось, что у них неисправные моторы и камеры. На фоне этого инцидента власти Турции пришли к мнению о необходимости наладить производство отечественных БПЛА, пишет Сафи.

Турецкая программа боевых и небоевых беспилотников реализовывалась под руководством Сельчука Байрактара, рассказывает издание. Работы в этом направлении значительно ускорились в 2014 году, после того, как был получен соответствующий заказа от ВС Турции.

Отмечается, что турецкие военные эффективно применяют БПЛА для борьбы с террористической организацией РКК, а также в ходе операций в Ливии и Сирии. В статье указывается, что страна занимает третье место в мире по уровню использования данного типа оружия.

Издание подчеркивает, что благодаря использованию ударных дронов Турции удалось переломить ход боевых действий в Сирии и Ливии. В частности, пишет Information, ударами турецких боевых БПЛА были нанесены тяжелые потери армии режима Башара Асада и его пособникам.

По словам автора, успешное применение Анкарой беспилотников в сирийском Идлибе вынудило Россию отказаться от дальнейшей эскалации конфликта в этом регионе Сирии.

Кроме того, отмечает Сафи, предоставленные Анкарой беспилотники помогли легитимным властям Ливии остановить наступление незаконных формирований Халифы Хафтара в Триполи и его окрестностях.

В публикации отмечается, что турецкие БПЛА экспортируются в такие страны, как Катар, Тунис и Украина.