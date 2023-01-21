Экс-футболисту «Барселоны» Дани Алвесу грозит от четырех до 12 лет тюремного заключения, если он будет признан виновным в сексуальном насилии, сообщает газета Marca.

Как сообщает издание, судья принял решение о заключении игрока под стражу без права выплаты залога на время следствия из-за отсутствия соглашения об экстрадиции между Бразилией и Испанией, что увеличивает риск побега Алвеса на родину, чтоб избежать наказания.

Футболист продолжает отрицать факт сексуального насилия, в котором его обвиняет предполагаемая жертва. При этом Алвес трижды менял показания. Сначала он сказал, что не знаком с девушкой, затем заявил, что видел ее в ночном клубе, но между ними ничего не произошло. В следующий раз он поведал, что девушка сама бросилась на него.

Предполагаемая жертва 39-летнего спортсмена сообщила, что он закрыл ее в туалете в VIP-зоне ночного клуба, избил и изнасиловал. Уточняется, что медики подтвердили наличие у девушки повреждений, свидетельствующих об оказании сопротивления.