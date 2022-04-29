Суд постановил досрочно освободить бывшего главу Минэкономразвития РФ Алексея Улюкаева, которого осудили на восемь лет за коррупцию, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«Вопрос о досрочном освобождении Улюкаева был решен 27 апреля, но до вступления решения в силу он останется в колонии», — рассказал источник, добавляя, что прокуратура и администрация колонии «не были против условно-досрочного освобождения министра, отметили его хорошее поведение».

По его словам, если решение не будет обжаловано, Улюкаев сможет покинуть колонию к середине мая.

Экс-глава Минэкономразвития был осужден в 2017 году по делу о получении взятки. Он с мая 2018 года отбывает восьмилетний срок в исправительной колонии №1 в Тверской области.