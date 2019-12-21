«CinemaPlus» представит технологию 4DX

На берегу Каспийского моря, в торговом центре «Dəniz Mall» открывается самой большой в стране кинотеатр «CinemaPlus» с новей шей технологией 4DX, сообщает #.

Первая презентация прошла на Международной выставке «Bakutel2019» по телекоммуникациям и информационным технологиям, которая является одной из крупнейших событий в Каспийском и Кавказском регионах.

Азербайджан является 65-ой страной в мире по установлению данной технологии и 4-ой в СНГ, вслед за Россией, Украиной и Белоруссией.

Член Наблюдательного совета сети кинотеатров «CinemaPlus» Заур Дарабзаде сказал: «Инновационная кинотеатральная технология 4DX расширяет визуальные эффекты остросюжетных блокбастеров и фильмов ужасов с дополнительными спецэффектами, такими как, движение, вращение и толчки кресел, водяные брызги и ветер, молния и снег, мыльные пузыри и аромат. В результате этого 4DX является одним из самых захватывающих форматов в индустрии кино, вовлекающий зрителей в действие, происходящее на большом экране».

Каждый 4DX зал состоит из посадочных мест c движением в пространстве синхронно с видео с 21 разными эффектами и максимально повышают восторг, полученный от просмотра фильма, и стоят за гранью аудио и видео возможностей. Более 650 голливудских и местных фильмов были показаны в формате 4DX. На сегодняшний день имеются более 75 000 4DX мест в 649 залах в 64 странах мира.

Хочу отметить, что все новинки проката, которые выходят в премьерный день транслируются в формате 4DX.

Открытие торгового центра намечается в начале 2020 года. Уникальный дизайн торгового центра разработан лондонским дизайнером Чапман Тейлором, вдохновленным восьмиконечной звездой герба Азербайджана. Кинотеатр «СinemaPlus» состоит из 11-ти залов и 1 165 посадочных мест.