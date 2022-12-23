Брошенная на войну с Украиной ЧВК «Вагнер» на 80% состоит из заключенных, рекрутированных в российских колониях, а ее содержание обходится в сумму, равную бюджету крупного российского региона.

Об этом со ссылкой на полученные США разведданные сообщил Reuters высокопоставленный американский чиновник, а затем подтвердил на брифинге официальный представитель Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

По словам Кирби, США оценивают численность бойцов «Вагнера» в 50 тысяч человек, из которых лишь 10 тысяч профессиональные наемники, а 40 тысяч были набраны по российским тюрьмам главой ЧВК Евгением Пригожиным.

В прошлом петербургский ресторатор, известный как «повар Путина, а затем разбогатевший на госконтрактах Минобороны, Пригожин, по оценкам США, тратит на содержание своей «частной армии» 100 млн долларов в месяц. В пересчете на год бюджет «Вагнера» — 84,2 млрд рублей по текущему курсу — сравним с бюджетом крупных российских регионов, таких как Брянская область (93,8 млрд рублей), Астраханская область (83,4 млрд рублей) или Республика Карелия (84,8 млрд рублей).

Несмотря на щедрое финансирование, Пригожин испытывает трудности с набором новых бойцов в России и пополняет ряды «Вагнера» боевиками из Сирии, Ливии, ЦАР и Мали, рассказал Кирби.

21 декабря Минторг США ужесточил санкции в отношении ЧВК «Вагнер, запретив поставлять ей любые товары, созданные с привлечением американского оборудования.

«Группа «Вагнера», включенная в американские «черные списки с 2017 года, «является одной из самых известных наемнических организаций в мире, которая активно совершает зверства и нарушает права человека по всей Украине», заявил замглавы ведомства Алан Эстевес. (moscowtimes.ru)