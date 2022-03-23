В социальных сетях вновь обсуждается повышение цен на муку и тому есть предпосылки. Война между крупнейшими экспортерами зерновых – Украиной и Россией создает серьезный психологически фон. Объективно цены на зерновые будут расти, но в нашей стране цены на дешевую муку пока стабильны и дорожают с начала войны незначительно.

Население не без причины обеспокоено перспективой дефицита и повышения цен. На две мировые житницы – Россию и Украину приходится треть мирового экспорта пшеницы. Однако накалу страстей способствует и странная позиция Государственной службы по антимонопольной политике и надзору потребительского рынка. Ведомство заявляет, что цены на муку стабильны. Но с этим не согласны покупатели. Пользователи соцсетей утверждают, что мешок муки в 50 кг стоит не 36, а все 50 манатов. Ни те, ни другие не уточняют, какую именно муку имеют в виду. Не может же вся она стоить одинаково?!

Помнится, на волне предыдущего подорожания госслужба позволила повысить цены на социальный хлеб, договорившись с производителями о стоимости муки. Со ссылкой на эту структуру СМИ сообщили, что максимальная оптовая цена за 50 кг мешка сформирована в размере 35,9 манат ($21,12 по текущему курсу). Какой именно муки – не уточняется. Служба сообщила, что таким образом розничная цена одной буханки хлеба весом 0,5 кг составляет 50 гяпик, 0,65 кг – 65 гяпик. Здесь также обнадежили, что контролируют соблюдение ценообразования на внутреннем рынке.

Неужто не знают в госслужбе, что цены на муку в нашей стране разнятся и зависят от марки и качества? К тому же разница в стоимости между мукой бюджетных и прочих производителей еще до подорожания была почти двукратной. Как и следовало ожидать, ценовой лимит Госслужбы не охватывает всего разнообразия сортов и производителей, а иные марки ощутимо превышают установленную ценовую планку.

Скажем, мука Karmen производства одноименного ООО стоит в оптовиках и розничной сети изначально несколько дороже гянджинской Mihriban. Как показало наше исследование, оптовая стоимость 50-килограммововго мешка муки среднего качества — под 50 манатов. А вот самая бюджетная на столичных оптовых складах – Absheron от хырдаланского ООО Abşeron Taxıl. Стоимость именно этой муки укладывается в упомянутые Госслужбой 35,90 гяпик.

Сегодня из-за рисков подорожания население закупается продуктами первой необходимости. Потому покупатели все чаще наведываются на оптовые склады. И видят там мешки под полсотни манатов. А потом, естественно, вопрошают – почему такие цены, и куда смотрят профильные чиновники? Отсюда вопрос к Госслужбе – какая именно мука стоит заявленные 36 манатов? Если речь про марку Abşeron, это действительно так, чего не скажешь о прочих производителях.

Чиновники этой структуры заглядывают на рынок, как будто делают какие-то отчеты и вовсе не учитывают общественное мнение, — заметил в этой связи глава ССП Эюб Гусейнов:

– Производители некоторые боятся сказать правду, но в любом случае, пекарни, в том числе выпускающие заводской хлеб, находятся на грани. И если госструктуры продолжат давить, они перепрофилируются на выпечку другого хлеба, цена которого формируется свободно. Или же будут закрываться. Считаю, потребители и производители должны быть готовы к усложнению условий. И, тем не менее, им не следуют создавать ажиотаж, скупая продукты, муку – это провоцирует ценовой рост. А производителям нужно держать марку, чтобы купленный хлеб люди ели и не выбрасывали.

Если государство не вмешается радикально – субсидиями и прочей поддержкой, дефицит неизбежен. Уже прослеживаются его симптомы. Люди звонят к нам, обеспокоены будущим. Конечно, заявление этой госслужбы выглядит абсурдно. Чиновники как будто готовятся отвечать таким образом потребителям. Люди скажут, дорожает мука, а они прикроются ценами на самую бюджетную марку.

Конечно же, цены зависят от качества, сорта муки и пр. Вся мука на рынке не может стоить одинаково. Потому аморфное заявление Госслужбы по антимонопольной политике, где они говорят о ценах на муку вообще, аккуратно обходя формирование цен по отдельным сортам и производителям, не соответствует действительности. Чиновники этого ведомства как будто пытаются отгородиться этим пространным заявлением от реальной ситуации на рынке.

При этом они не имеют права вмешиваться в ценообразование, но должны способствовать тому, чтобы на рынке была нормальная конкуренция. Возможно, такими заявлениями Госслужба пытается воспрепятствовать высокому спросу и потребительскому ажиотажу. Но вводить в заблуждение общественность в любом случае недопустимо.

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В заключение скажем, что пространное заявление Госслужбы по антимонопольной политике о стабильных ценах на муку без привязки наименованиям и производителям продукта может сослужить медвежью услугу. Цены на самую дешевую муку действительно не поднимаются выше 36 манатов. При этом местные производители хлеба используют именно этот самый дешевый продукт. Однако информация о подорожании муки (имеются в виду средний и высокий ценовой сегмент), которая муссируется последние дни в социальных сетях, может подтолкнуть производителей к повышению цен. С этой точки зрения, чиновникам профильного ведомства следует внести ясность – какая мука сколько стоит и дорожает ли продукт, используемый при выпечке именно социального хлеба.