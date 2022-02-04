Наглость надо гасить попроворней, чем пожар.

Гераклит

Дела давно минувших дней

Начнём с 2006 года…

«…Армянский «Пюник» снялся с Кубка Содружества по футболу и покинул Москву. Причина демарша армянских футболистов в том, что они не хотели встречаться с представителем Азербайджана – бакинским «Нефтчи». Скандал разразился во время Кубка Содружества по футболу, проходящего в эти дни в Москве. Один из полуфиналов, в котором должны были играть чемпион Азербайджана «Нефтчи» и представитель Армении, клуб из Еревана «Пюник», не состоится из-за отказа армянских футболистов…»

«…у организаторов кубка еще было время отговорить армян. Однако, когда в четверг утром делегация РФС отправилась в гостиницу «Космос», где проживают большинство участников турнира, чемпиона Армении в отеле уже не было.

Чуть раньше утром «Пюник» в полном составе улетел из Москвы, мотивировав отказ от продолжения выступлений соображениями безопасности.

Вице-президент «Пюника» Карен Арутюнян так прокомментировал эту ситуацию «Советскому спорту»: «Мы потребовали от организаторов в письменном виде предоставить нам гарантии безопасности для футболистов и болельщиков». РФС согласился предоставить гарантии безопасности армянской стороне, но руководство «Пюника», видимо, попросту не стало их дожидаться».

События эти происходили в Москве, на «Кубке Содружества», участниками которого были победители национальных футбольных первенств своих стран – бывших республик Советского Союза. Взято всё это из открытого источника, со страницы популярного российского ресурса championat.com . Почему нас занесло так далеко, может спросить кто-то. Что ж, разъясним ситуацию.

АФФА помнит былое

Вчера в Баку состоялось очередное заседание Исполнительного комитета АФФА. После окончания мероприятия прошла пресс-конференция, во время которой Исполнительный вице-президент федерации Эльхан Мамедов заявил, что они направили обращение в УЕФА в связи с матчем плей-офф Лиги Конференций УЕФА между «Марселем» и «Карабахом» (состоится 17 февраля во французском городе Марсель).

Также было отмечено, что они ведут переговоры с Федерацией футбола Франции, чтобы исключить возможные провокации на матче агдамского клуба.

Какие провокации имеются в виду? Откуда такая уверенность? Почему эти провокации могут произойти? Кто станет зачинщиком этих провокаций?

Естественно, речь идёт об армянских провокациях. И за обращением АФФА в УЕФА стоит большой опыт прошлых лет. Таких провокаций со стороны наших неблагоразумных и «многострадальных» соседей было множество. Самый наглый и запоминающийся случай, наверное, состоялся в октябре 2019 года, во время матча в рамках 2-го тура группового этапа Евролиги в Люксембурге, где местный «Дюделанж» принимал «Карабах». Тогда на 31-й минуте встречи над полем появился дрон с прикреплённым лоскутом материи, который «древнейшие» вот уже долгие годы хотят навязать миру как флаг Карабаха. Встреча была прервана, команды ушли в раздевалку. Игра возобновилась после длительного перерыва.

Поэтому беспокойство АФФА вполне закономерно. Это же вполне логично, жизненно. Вот, например, если кому-то нужно войти во двор, где разгуливает огромная собака, прежде нужно попросить хозяина, чтобы животное посадили на цепь, или хотя бы заперли где-то. А иначе неблагоприятной встречи не избежать. Именно так и поступила федерация: армяне ведь могут выкинуть любой фокус, выходящий за рамки приличия и цивилизованности. Им ведь не впервой! Тем более игра состоится в Марселе, где проживает примерно 100 тысяч армян. Из 16 муниципальных округов, в 6 округах, армяне составляют большинство населения и главы многих округов, а также некоторые мэры города, имели армянское происхождение. В Марселе 18 улиц с армянскими названиями и 12 действующих армянских церквей, печатается газета на армянском языке и действует местный армянский телеканал. И неслучайно в дни 44-дневной войны в одном из своих интервью президент Азербайджана Ильхам Алиев, в ответ на пристрастное отношение Франции к Карабахскому конфликту и её чрезмерную любовь к армянам, предложил сделать Марсель армянской автономией.

Так что, в обращении АФФА нет ничего противоестественного и всё логично. И правоту федерации, как ни странно, первыми всему миру доказали сами же армяне.

Мхитарян – это полный прокол!

В социальных сетях опять начали поливать грязью Азербайджан и азербайджанцев. Естественно, о спорте никто и не вспоминает толком. В ход пошла ирония, насмешки, мол, вот, азербайджанцы боятся, им бы выходить на поле в бронежилетах и всякая подобная чушь. Вспомнили и о том, что на финал ЛЕ в Баку в составе «Арсенала» не приехал «сам» Мхитарян! И будто бы причиной тому было отсутствие гарантии безопасности армянина в Баку.

Естественно, армяне опять нагло лгут, как говорится, «горбатого могила исправит» (хотя насколько эта поговорка применима в отношении армян – тот ещё вопрос). Вот заявление МИД Азербайджана от 11 мая 2019 года: «У Мхитаряна не возникнет проблем с въездом на территорию Азербайджана и пребыванием в стране. В Азербайджане было проведено много крупных спортивных мероприятий, и армянские спортсмены принимали в них участие. Спорт и политика разделены». Но у армянина просто не хватило душка приехать в Баку. Это же не виллу себе отгрохать в захваченном азербайджанском городе Шуша! Так что, и с этим доводом армян – полный прокол.

Чья бы корова мычала…

Что же касается боязни азербайджанцев, чья бы корова мычала, «многострадальные»! Неужели такая массовая амнезия? Никогда, ни в одном виде спорта, вне зависимости от ранга и значимости соревнований, азербайджанские спортсмены и команды не отказывались от очной встречи с армянами. Наоборот, это было желанным событием для каждого азербайджанца. Оно и понятно. Долгие годы армяне видели себя в ранге победителей, эдаких супер-пупер героев, несокрушимых бойцов. Мы надеялись на благоразумие соседей, утешая себя победами на спортивных аренах. Но за 30 лет нам так и не удалось вдолбить им, что, ара, не всегда за вами будут стоять псковские десантники! В один прекрасный день вы останетесь с нами с глазу на глаз, без своих хозяев, и тогда вот, ой, как вам несладко придётся! Не поняли. Пришлось вдолбить. Этот прекрасный день настал. И, кстати, как оказалось, армянская армия очень схожа по характеру с «Пюником» образца 2006-го года. Бежать! Тикать! Линять! Давать дёру! И вот теперь, после всего того, что было, армяне опять говорят о каком-то страхе, о каких-то бронежилетах. Да нет же, чудаки! Нет никакого страха, абсолютно! Просто есть желание провести всё это мероприятие в рамках приличия, спортивной этики. Чтобы во время серьёзного разговора появившийся вдруг невесть откуда бомж не наделал лужу прямо посреди комнаты, чтобы сорвавшаяся с цепи собака не укусила солидных людей, чтобы автомобиль ассенизатора, потеряв управление, не врезался в наш дом. Вот и всё! Мы просто хотим отгородиться от вашего хамства, от вашей беспризорности, наглости, невоспитанности. Разве это не право всех цивилизованных людей? Хотя… Кому я об этом говорю, Господи!?

P.S. Да, кстати, чуть не забыл. А знаете ли, какова была истинная причина бегства «Пюника» из Москвы накануне встречи с «Нефтчи»? Опыт! Горький опыт! Ведь на предыдущем подобном турнире бакинцы не оставили армянской команде ни единого шанса, обыграв их со счётом 2:0. Помните забавных пингвинов, тот шедевральный диалог?

— Ковальски, варианты!

— Стратегическое отступление.

— Поясните…

— Мы убегаем, но мужественно… Убежали…

P.P.S. Сказать по правде, у армян получилась лишь первая часть – «убегать». Со второй частью возникли серьёзнейшие проблемы. Как у «Пюника» в 2006 году, так и у армянской, простите за выражение, армии в 2020 году.

P.P.P.S. И напоследок. Мешающую серьёзному разговору бешенную собаку можно ещё усмирить дубиной. Простой, испытанный веками способ. Кстати, последний раз успешно применённый ВС Азербайджана в Карабахе…